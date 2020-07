ElPozo Murcia FS y Jimbee FS Cartagena comenzarán la competición el 5 de septiembre

La Primera División del fútbol sala nacional comenzará la competición 2020-2021 el próximo 5 de septiembre y concluirá su Fase Regular el 15 de mayo de 2021, según decidió este lunes el Pleno del Comité Nacional de Fútbol Sala de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). En su día la Liga Nacional de Fútbol sala se opuso el comienzo del torneo liguero en estas fechas y propuso que se iniciará a finales de mes. Precisamente la LNFS ha destacado que la federación no ha tenido en cuenta ninguna de las propuestas que se le realizaron.

Además, del 18 al 20 de diciembre tendrá lugar la Final Four de la Copa del Rey 2019/2020, que disputarán el Barça, el Betis, el Industrias García y el Jaén Paraíso Interior, y que coincidirá con la Final Four de la Copa de la Reina (Poio Pescamar, Pescados Rubén Burela, AD Alcorcón y Universidad de Alicante). Ambas competiciones no se pudieron disputar en sus fechas previstas por el coronavirus.

La Supercopa de España quedó fijada para el 9 y 10 de enero, mientras que la Copa de España se celebrará en sus tradicionales fechas de marzo, aunque algo más tarde de lo habitual (del 25 al 28) y la Final a Cuatro de la Copa del Rey será del 21 al 23 de mayo. Posteriormente, entre el 3 y el 30 de junio se jugará el playoff por el título.

Por su parte, la Segunda División comenzará más tarde, el fin de semana del 19 de septiembre, y terminará en su Liga Regular el 25 de abril, con el 'playoff' de ascenso previsto entre el 1 de mayo y el 7 de junio.

Calendario Primera División

- Una vez aprobado el calendario, la competición de Primera División de Fútbol Sala arrancará el fin de semana del 5 de septiembre.

- Cabe recordar que del 8 al 11 de octubre, Barça y ElPozo Murcia Costa Cálida deberán disputar la Final Four de la Champions League que se disputará en Barcelona.

- Ya en diciembre -del 18 al 20-, tendrá lugar la Final Four de la Copa de S.M. El Rey 2019/2020, que coincidirá con la Final Four de S.M. La Reina. Torneo que no pudo celebrarse cuando estaba previsto, debido a la crisis generada por el coronavirus.

- Respecto a la Supercopa de España, queda fijada para el 9 y 10 de enero.

- Mientras que la Copa de España volverá a centrar todas las miradas del 25 al 28 de marzo.

- La última jornada de la competición regular de Primera División será la del fin de semana del 15 de mayo.

- En cuanto a la Final de la Copa de S.M. El Rey 2020/2021, se ha optado por el 21, 22 y 23 de mayo.

- Y entre el 3 y el 30 de junio se jugará el play-off por el título de Primera División.

Calendario Segunda División

- En cuanto a la Segunda División de Fútbol Sala, el balón echará a rodar el fin de semana del 19 de septiembre, quedando la última jornada de la competición regular para el 25 de abril.

- De este modo, el play-off de ascenso a Primera División está previsto que se desarrolle entre el 1 de mayo y el 7 de junio.