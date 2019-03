ElPozo Murcia FS golea a Peñíscola y se mantiene líder (1-6)

ElPozo Murcia se hizo con la victoria frente a Peñíscola RehabMedic en el encuentro disputado en el Municipal. Los rojillos comandados por Andresito, que marcó un hat-trick, recuperan la primera posición de la clasificación y acumulan una jornada más sin caer derrotados a domicilio donde aún no conocen lo que es irse de vacío. Por su parte, el equipo entrenado por Juanlu Alonso continúa fuera de los puestos que dan derecho a disputar los Play Off por el título al terminó de la presente temporada.El partido arrancó en Peñíscola sin ocasiones claras por parte de ambos equipos. Superados los primeros minutos de tanteo entre Peñíscola RehabMedic y ElPozo Murcia, los rojillos contaron con la primera ocasión con la que haber estrenado el marcador. Xuxa provocó la intervención de Molina para que el meta del cuadro del Baix Maestrat evitase que la escuadra charcutera se colocase por delante en el marcador nada más comenzar. Al de Sorocaba se le sumó minutos más tarde Andresito con tres buenas oportunidades para haber estrenado el marcador. Sin embargo, no fue hasta alcanzados el minuto seis de partido cuando el 8 de ElPozo Murcia puso por delante en el electrónico a su equipo al convertir una estética volea a la salida de un saque de esquina.

Felipe Valerio aprovechó los buenos minutos que atravesaba su equipo sobre la pista del Municipal de Peñíscola para buscar el segundo tanto de la tarde al cazar dentro del área un rechace. Pito se sumó a la ofensiva con una vaselina que se acabó marchando alto de la portería local. En el catorce, los visitantes volvieron a ver puerta. De nuevo Andresito volvió a superar a Molina para convertir el segundo tanto en el marcador. A falta de menos de dos minutos para la conclusión de la primera mitad, Miguelín probó fortuna mediante un lanzamiento de un libre directo, pero su chut lo acabó taponando Molina. En el último minuto, Rubén Orzaez buscó recortar distancias en el marcador, aunque sin fortuna.

Andresíto, con tres goles lideró la victoria del conjunto de Diego Giustozzi

Traspasado el ecuador de la segunda mitad, ElPozo Murcia hizo subir el tercero. En el treinta y uno de partido, tras controlar, recortar y batir a Molina, Andresito certificó su hat-trick particular para dejar encarrilado el partido para los de Murcia. No obstante, la respuesta de los locales no se hizo esperar y llegó en forma de gol. Acto seguido, Raúl Gómez logró materializar el primero de la tarde de su equipo batiendo a Fede tras una buena combinación con Rubén Orzaez.

Con la desventaja en el marcador, los locales apostaron por vestir a Gava con la camiseta de portero-jugador. Sin embargo, en el primer ataque de cinco de los del Baix Maestrat, ElPozo Murcia aprovechó un error para que Miguelín marcase el cuarto a puerta vacía. Un minuto más tarde, en el treinta y ocho, Pito vio puerta llevando la renta hasta los cinco tantos del equipo visitante. Sobre la bocina, Fer Drasler marcó el sexto y definitivo tanto de ElPozo Murcia.