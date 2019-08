ElPozo Murcia FS empata en Jaén en el segundo test de la pretemporada (3-3)

ElPozo Murcia FS empata en su segundo test de pretemporada ante Jaén Paraíso Interior 3-3 , partido disputado en La Salobreja y con el pabellón lleno pese a estar en fechas de preparación. Los goleadores del conjunto murciano fueron Matteus, Andresito desde los 10 metros y Alberto García, los tres en la primera parte del choque.

Con la plantilla murciana al completo, ya que Álex Yepes regresaba a la pista y Fede recuperado tras superar el proceso febril, el técnico argentino Diego Giustozzi apostó por Espindola bajo palos, Felipe Valerio, Paradynski, Matteus y Miguelín como cinco inicial para disputar el segundo amistoso de pretemporada en La Salobreja.

Fue Carlitos de Jaén con dos ocasiones consecutivas quien daba el primer aviso. Le contestó a los dos minutos Felipe Valerio pero Fabio- ex de ElPozo- atrapó el esférico bajo palos. Espindola se lucía en su meta con espectaculares paradas. Hasta que en el minuto 13 el marcador se movió con el primer tanto de Matteu. Jaén no bajaba los brazos con un fuerte disparo de Dani Martin que despejó Espindola, con respuesta de Leo Santana. Aunque su disparo se marchó alto. Jaén vio la sexta falta tras una entrada de Campoy a Andresito y ElPozo no desaprovechó la oportunidad. El cordobés superó a Fabio y anotó el 0-2. Y un minuto antes del descanso, Alberto García marcaba el tercero para llegar a vestuarios.

En la segunda, Giustozzi apostó por Fede bajo palos junto a Felipe Valerio, Paradynski, Matteus y Andresito. Jaén también hizo cambio en la portería al salir en esta parte Gozi. Ambos equipos tuvieron varias ocasiones pero sin crear peligro hasta que en el 27, Piqueras marcó el primero para Jaén. La intensidad fue en aumento cuando en el meridiano de esta parte Bingyoba derribó a Alberto García en el córner y al quejarse a los árbitros comenzó una discusión en la que tuvieron que intervenir los banquillos para separar. Finalmente los árbitros mediaron con amarilla para el jugador jienense y para Miguelín al recriminarle la entrada. El juego prosiguió y Campoy redujo distancias al anotar el 2-3. Dani Rodríguez apostó por Mauricio como portero jugador y Piqueras, a dos minutos del final, empató la contienda. Resultado que se mantuvo hasta el final.