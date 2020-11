ElPozo Murcia Costa Cálida vuelve a caer ante el FC Barcelona, la revancha tendrá que seguir esperando

Una vez más, y van...., ElPozo Murcia Costa Cálida fue un querer y no poder frente al FC Barcelona. El equipo de Diego Giustozzi volvió a sentirse impotente ante un rival al que superó en juego pero no fue capaz de marcarle un gol. De esta forma la deseada revancha, más por el entorno que por la propia plantilla, tendrá que esperar ya que el FC Barcelona, haciendo pocos méritos, se llevó la victoria ante un equipo impotente que no encontró prácticamente durante toda la tarde la portería de Didac y cuando lo lograba aperecía la figura del portero catalán que incluso marcó un gol en los instantes finales y cuando los locales atacaban con portero jugador. Los charcuteros mostraron buenas sensaciones pero eso no vale a la hora de sumar victorias y el equipo está instalado en una situación preocupante de la que no consigue salir. La plantilla vuelve sigue sembrando dudas y nadie encuentra explicación a los movimientos, en forma de salida, realizados al final de la pasada temporada.

La escuadra charcutera fue la primera en avisar a sus rivales con algunas aproximaciones a la portería defendida por Dídac. En el minuto 3, Fernando protagonizó la primera ocasión de peligro con un remate que cruzó demasiado y el balón salió rozando el poste. Cholo Salas dispuso de una jugada de peligro para los de Diego Giustozzi con un lanzamiento que se marchó desviado de la meta culé. A los cinco minutos, Juanjo vio adelantado al portero culé y armó un zapatazo de área a área obligando a Dídac a la estirada. En el saque de esquina posterior, los murcianos enviaron el balón al palo. En el minuto 7, Ferrao recibió el esférico en el balcón del área, se giró y buscó el disparo con la zurda, pero el guardameta local achicó bien el espacio y despejó a córner el lanzamiento.

En una transición ofensiva del Barça, Daniel ejecutó un potente chut cruzado desde el lateral derecho pero el cuero se perdió por la línea de fondo. En el ecuador del primer tiempo, el Barça comenzó a generar mejores ocasiones que ElPozo Murcia Costa Cálida y Daniel casi logra inaugurar el marcador. El brasileño robó el balón en media pista, avanzó y se plantó en el mano a mano ante Juanjo pero erró en la definición. En el minuto 12, Sergio Lozano ejecutó un saque de banda y envió la pelota al segundo palo, donde apareció Dyego para empalmar una volea cruzada imposible de atajar para el guardameta local, convirtiendo así el 0-1 en el luminoso. Los locales lo intentaron con sendos disparos de Miguelín y Paradysnki pero ambos se toparon con el guardameta culé. Al borde del descanso, los blaugranas recuperaron el esférico y Sergio Lozano consiguió transformar el 0-2 después regatear a Juanjo y poner el balón en la escuadra.

En la reanudación, ElPozo Murcia Costa Cálida intentó hilvanar varias jugadas para acercarse a la portería rival y reducir la distancia en el marcador, pero el conjunto blaugrana estaba muy bien situado sobre el parqué. Matheus probó fortuna con un lanzamiento desde la frontal del área pero la trayectoria del esférico se marchó por encima de los tres palos. En el minuto 27, Joselito protagonizó una gran acción individual, cedió la pelota a Ferrao y el pívot brasileño no estuvo acertado en el mano a mano ante Juanjo. Los murcianos construyeron una buena jugada desde el lateral izquierdo con Felipe Valerio, que se plantó delante de Dídac y el arquero culé evitó el primer gol de los locales. En el minuto 30, Marcel lo intentó con un potente disparo exterior pero, una vez más, Dídac despejó el cuero.

Con más de diez minutos para el término del encuentro, los pupilos de Diego Giustozzi no acababan de encontrar la fórmula para hacer gol. En el minuto 36, Daniel protagonizó una gran jugada personal por la banda izquierda y disparó a puerta pero Juanjo evitó el tercero de los culés. Nada más sacar el guardameta, el propio Daniel cometió la sexta falta y ElPozo Murcia Costa Cálida dispuso de la mejor ocasión del partido para convertir el primer tanto. Marcel fue el encargado de ejecutar el lanzamiento desde los diez metros y Dídac le adivinó la intervención. A falta de dos minutos para el término del partido, el técnico local introdujo portero-jugador sobre el 40x20 del Palacio de los Deportes de Murcia y en una jugada de ataque, Dídac cogió el balón y desde su propio campo marcó a puerta vacía el 0-3.