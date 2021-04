ElPozo Murcia Costa Cálida, suma y sigue con goleada al Betis (6-1)

ElPozo Murcia Costa Cálida se hizo con los tres puntos en la visita del Real Betis Futsal al Palacio de los Deportes de Murcia en esta Jornada 26 de Liga en Primera División (6-1). Un triunfo que sirve para que los de Diego Giustozzi acumulen su cuarto triunfo consecutivo con el que superan a Barça en la clasificación situándose en el quinto escalón con 48 puntos en veinticuatro partidos. Por su parte, los de Juanito, muy mermados por las bajas, confiaron todas sus oportunidades en el portero-jugador, sin embargo, esto no fue suficiente para puntuar ante un arrollador rival que hace que los verdiblancos alcancen su cuarta jornada sin vencer a domicilio. A pesar de esto, mantienen plaza de Play Off por el título con 36 puntos en veintiséis partidos.

ElPozo Murcia Costa Cálida y Real Betis Futsal se midieron en uno de los últimos encuentros de la Jornada 26 en Primera División. Un partido que comenzó con unos primeros compases de partido marcados por las primeras aproximaciones de los de Diego Giustozzi a través de intensos disparos exteriores ante un equipo verdiblanco esperando en propia pista. Fernando, por partida doble, y Darío protagonizaron los primeros remates que despejó Nico Sarmiento sin mayores problemas. A punto de traspasar los cinco primeros minutos de juego, Rafa Santos dispuso de la oportunidad más clara hasta el momento con un chut a la media vuelta que salió rozando el palo. Para frenar la ofensiva de ElPozo Murcia Costa Cálida, Juanito apostó por el portero-jugador. Una acción de la que partió el primer tanto para los verdiblancos puesto que de un saque de esquina precedido de juego de cinco llegó el tanto de Bocao a los cinco de partido. Sin embargo, los locales, que habían dispuesto de las oportunidades de mayor rango, empataron inmediatamente el partido merced al tanto de Rafa Santos en el segundo palo tras el servicio desde la banda de Felipe Valerio.

Dos minutos más tarde, en el siete, el conjunto grana dio la vuelta al marcador. Esta vez fue Pol Pacheco el encargado de anotar el segundo tanto de los locales tras una gran acción individual que culminó con un ajustado zurdazo al palo de la portería defendida por Nico Sarmiento. ElPozo Murcia Costa Cálida aprovechó que los sevillanos no se estaban sintiendo del todo cómodos sobre el 40x20 para anotar el tercer tanto de su cuenta particular. En esta ocasión fue Darío el encargado de enviar el esférico al fondo de la red con un disparo lateral. Esto no evitó que cesasen las llegadas de peligro de los locales y así lo reflejaron Marcel, con un tiro exterior, y Darío, a bocajarro, para intentar hacer subir el cuarto tanto. Por su parte, el conjunto de las trece barras continuó apostando por el juego de cinco en ataque en busca de tener una mayor posesión del balón y con ello crear alguna oportunidad de peligro sobre la portería defendida de nuevo por Juanjo una vez cumplida su sanción.

El inicio de la segunda mitad no modificó el plan de partido visto en los primeros veinte minutos de juego. Los de Diego Giustozzi continuaron llevando el dominio del partido y las ocasiones de mayor peligro. Con Rafa Santos teniendo mucho peso en el juego, ElPozo Murcia Costa Cálida aprovechó una falta sobre este para que Fernando en el rechace lograse mandar el esférico al fondo de la red de la portería de Nico Sarmiento ampliando la ventaja a favor del cuadro grana. Tras el gol, el Real Betis Futsal apostó de nuevo por la superioridad de portero-jugador, sin embargo, esta vez fue Changuinha el que se enfundó la elástica naranja para intentar tener un poco más de dominio ante la salida arrolladora de los charcuteros. Sin embargo, fue sin este cuando los verdiblancos dispusieron de la oportunidad más clara hasta el momento con un remate de Emilio Buendía con un disparo que sacó Juanjo, muy bien colocado.

El reloj restaba minutos al partido en el Palacio de los Deportes de Murcia con un partido sin grandes resaltos. Los de Juanito continuaron intercambiando el ataque de portero-jugador con otros que no. Cuando los visitantes estaban con Borja Blanco de cinco, ElPozo Murcia Costa Cálida aprovecho esta circunstancia para continuar ampliando la renta en el luminoso. Rafa Santos y Alberto García subieron el quinto y sexto definitivo respectivamente a falta de poco más de seis minutos para la conclusión del partido.