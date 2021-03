ElPozo Murcia Costa Cálida sufre para superar a Ribera Navarra (4-3)

ElPozo Murcia Costa Cálida se impuso con sufrimiento a Ribera Navarra FS en el encuentro correspondiente con la Jornada 24 de Liga en Primera División (4-3). Los de Diego Giustozzi guiados por un gran Fernando, que anotó un hat-trick, lograron su quinto triunfo en el Palacio de los Deportes de Murcia. Con varios partidos menos que sus rivales, el conjunto grana se reencontró con la victoria logrando acercarse a la parte alta de la clasificación en este mes de marzo exigente. Por su parte, los de Pato vieron cortados su buena racha de resultados con tres triunfos consecutivos.

Cita intersemanal de Fútbol Sala este martes en el Palacio de los Deportes de Murcia con la disputa de la Jornada 23 de la Primera División entre ElPozo Murcia Costa Cálida y Ribera Navarra FS. La primera tentativa del partido fue para el cuadro dirigido por Pato en los pies de Gabriel Vasques a los escasos segundos de que los colegiados señalasen el inicio. Acto seguido, Pablo Ibarra protagonizó un nuevo acercamiento de peligro sobre la portería defendida por Juanjo. Sin embargo, fueron los locales los que lograron adelantarse en el marcador en cuando aún no se habían alcanzado los primeros sesenta segundos de juego. Fernando, que venía de firmar un doblete frente a O Parrulo Ferrol, fue el encargado de estrenar el marcador anotando su décimo tanto en Liga al aprovechar en el segundo palo una pérdida de los de Tudela.

Dos minutos más tarde, en el minuto tres de partido, una nueva pérdida de Ribera Navarra FS en la creación permitió a los de Diego Giustozzi que, con máxima eficacia de cara a puerta, firmasen el segundo de la tarde esta vez en los pies de Rafa Santos a pase de Darío. Los dos tantos del cuadro grana hicieron que ElPozo Murcia Costa Cálida se hiciese con el dominio del partido ante un rival incapaz por momentos de superar el entramado rival.

A dos de alcanzar el ecuador de la primera mitad, Uge, en su primera participación sobre el 40x20, apareció para rematar al fondo de la red la jugada personal de Lemine por la banda izquierda con la que recortar distancia en el marcador del Palacio. A pesar de esto, el cuadro grana se recompuso rápidamente anotando el tercero de la tarde con el que ampliar de nuevo su ventaja en el marcador. En el minuto nueve, Fernando volvió a ver puerta con un potentísimo a la par que preciso disparo precedido de una acción en banda a favor del cuadro de la Región de Murcia. Minutos más tarde, Paradynski a punto estuvo de marcar el cuarto tanto para los murcianos al aprovechar una imprecisión de Gus en ataque que acabó arreglando el propio meta de Lillo. Al filo del descanso, el cuadro naranja se metió de lleno en el encuentro con un nuevo gol con el sello de Gabriel Vasques que, tras controlar con el pecho, superó a Juanjo con una estética volea cuando el reloj marcaba el minuto dieciocho de la primera mitad. Posteriormente, el cuadro navarro perdonó en empate en dos buenas aproximaciones de mucho peligro. Gus, con un remate al palo de la portería de Juanjo, puso fin a los primeros veinte minutos de juego en el Palacio de los Deportes de Murcia.

Tras el paso por vestuarios, ElPozo Murcia Costa Cálida, como había ocurrido en la primera mitad, no tardó en ver puerta contrarrestando de esta forma los acercamientos de peligro de su rival. Fernando anotó su tercer tanto de la tarde en el minuto veintidós de partido en una rápida transición que el jugador de Algarinejo definió lejos de Adrián Pereira que entró en sustitución del lesionado Gus. Por su parte, los visitantes buscaron la réplica en los pies de Lemine con una volea que se acabó marchando alta del arco defendido por Juanjo. En el veintiocho, los de Pato volvieron a rozar el gol en una clara oportunidad para el equipo de Navarra, pero Dani Martín no pudo rematar con comodidad enviando el balón fuera desperdiciando el servicio de David. Los de Diego Giustozzi no se quedaron atrás y respondieron a la ocasión naranja con una aproximación repleta de peligro. Fernando, protagonista del partido con tres goles, perdonó el quinto de su equipo estrellando en la madera la réplica del conjunto murciano.

Entrados en los últimos diez minutos de partido, Paradynski intentó ampliar la renta para su equipo con un remate que despejó muy bien Adrián Pereira. De cinco, los visitantes lograron recortar nuevamente distancias en el marcador por medio de su capitán David al aprovechar la imprecisión defensiva de los de Murcia. A pesar de varias ocasiones de los visitantes, los locales acabaron reencontrándose con el triunfo.