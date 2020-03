ElPozo Murcia Costa Cálida no se plantea presentar un ERTE

ElPozo Murcia Costa Cálida Fútbol Sala no se plantea “por el momento” presentar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) ni rebajar los salarios de sus jugadores y empleados, según ha informado el director general y deportivo de la entidad, Fran Serrejón, quien consideraría “una estupidez” entregar el título de una competición que no ha terminado.

La Liga en la Primera División de fútbol sala lleva casi tres semanas paralizada por la expansión del coronavirus COVID19, que son cuatro contando con que del 5 al 8 de marzo se disputó la Copa de España en Málaga. El campeonato seguirá sin consumir jornadas mientras haya riesgo de contagio y el dirigente del club murciano confía en que ese momento de reanudarlo llegue y se pueda finalizar una competición de la que restan siete fechas de la fase regular y las eliminatorias por el título -cuartos de final, semifinales y final-.

“Creo que la Liga se seguirá jugando y la Federación Española ha dejado clara su intención de retomarla. Estamos ante un hecho al que no nos habíamos enfrentado nunca y no podemos hacer planes a largo plazo”, ha expuesto Serrejón, al tiempo que ha abogado por completar la campaña por mucho que eso posiblemente haga que la misma acabe más tarde de lo inicialmente previsto, el 2 de mayo la fase regular y el 28 de junio si hubiese un quinto y definitivo partido en la serie final.

Si esto no sucediera habría que ver qué pasa con la clasificación y con los títulos que todavía están en juego para ElPozo y que son los de la Liga y la Liga de Campeones, para cuya Final a Cuatro está clasificado el equipo dirigido por Diego Giustozzi.

“Realmente no tengo ni idea que pasaría si las competiciones no finalizarán, pero ya digo que darle a uno de los participantes el título de campeón de un torneo que no se terminado de jugar sería absurdo y algo sin sentido y menos estando planificados unos play off. Sería una estupidez y ni siquiera siendo primeros pensaría de otra manera, pues no es el espíritu del deporte y del deportista”, ha comentado el dirigente de un club que en el campeonato liguero ocupa el cuarto puesto por detrás del Movistar Inter, líder; el Fútbol Club Barcelona, segundo; y el Viña Albali Valdepeñas, tercero.

En todo caso, en este periodo de incertidumbre generalizada, ElPozo no tomará medidas económicas -ése es, al menos hasta hoy, el planteamiento-. “En este momento no se plantea un ERTE para ElPozo, aunque no voy a negar que estoy recopilando información para saber dónde podemos ir y qué consecuencias se derivan de tomar una u otra decisión y más adelante se tomará un camino. Tampoco estamos pensando en rebajar los sueldos de los profesionales del club y ahora nos ocupa el pago de la nómina de marzo”, ha asegurado.

Es habitual que los jugadores tengan primas incluidas en sus contratos por objetivos, tanto individuales -partidos disputados, goles marcados…- como grupales -clasificación-. Esos premios quedarían “en suspenso” si no finalizara la temporada, tal y como ha apuntado también Serrejón.

Al margen de lo que ocurra con la campaña en curso una de las incógnitas por desvelar que dejan los efectos del COVID19 en el deporte es en qué medida influirá en los presupuestos de los clubes y de qué manera afectará al mercado de fichajes.

“La cuestión presupuestaria es algo que no sabemos cómo se verá afectada y yo espero que no mucho, que volvamos a la normalidad cuanto antes y que todo esto haya sido un mal sueño que por desgracia se habrá llevando por delante muchas vidas”, reconoce Serrejón, quien no descuida la confección de la próxima plantilla, aunque ha admitido que “el mercado ahora mismo está parado por la situación que vive el país”, pero ha añadido que “ya hay mucho trabajo hecho”.

En el equipo del curso 2020/2021 se espera que esté el portero ciezano Juanjo Angosto, actualmente en el Barça. “De Juanjo sólo digo que es muy bueno y del Barcelona hasta el 30 de junio y por lo demás sólo hablo de los que son jugadores míos”, ha afirmado Fran Serrejón.