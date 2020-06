ElPozo Murcia Costa Cálida se despide de la liga en 40 minutos ante Palma (2-3)

ElPozo Murcia Costa Cálida ha dicho adiós a la liga en los primeros 40 minutos del play off exprés que se está celebrando en Málaga. El conjunto de Diego Giustozzi se ha visto superado por un rival que no le ha dejado en ningún momento hacer su juego a los charcuteros. Además Palma FS ha demostrado su gran capacidad para trabajar en defensa y no ha permitido que los murcianos pudieran crear ocasiones de gol. El partido quedó prácticamente resuelto en los primeros minutos de la segunda mitad aunque, un arranque de coraje, a falta de dos minutos ha permitido que ElPozo pudiera soñar con el empate, que le hubiera clasificado, aunque la reacción fue tardía ya que el 2-3, definitivo, llegó a 12 segundos para el final.

De salida Giustozzi dejó fuera al capitán Miguelín mientras que el brasileño Leo Santana se lesionó. al igual que sucediera en el partido del Palacio de la liga regular ante los baleares, en el primer minuto y no pudo volver a saltar a la pista. A esto se unió que Andresito, en su partido de despedida, no dispuso de ningún minuto de juego, por decisión del entrenador.

El choque arrancó sin grandes ocasiones durante los primeros minutos, en los que Leo Santana tuvo que abandonar la pista por lesión. En el minuto cuatro llegó la primera jugada de peligro por parte de Palma Futsal con una acción desde la banda izquierda. Lolo asistió a Hamza y el brasileño, tras un buen recorte, chutó a portería con un disparo que Fede repelió. Vilela probó fortuna con un potente disparo lejano pero el guardameta charcutero reaccionó bien ante el lanzamiento. Conforme avanzaba el cronómetro, los pupilos de Diego Giustozzi comenzaron a acercarse a la meta rival, pero reinaba la igualdad sobre la pista del Martín Carpena.

Sobrepasado el ecuador del primer tiempo, Matteus armó un zapatazo con el que puso en serios aprietos a Carlos Barrón, que tuvo que estirarse para que el balón saliera repelido por el poste a saque de esquina. El conjunto balear replicó en la siguiente acción con un chut de Tomaz que Fede evitó. La ocasión más clara del encuentro llegó a falta de cinco minutos para el descanso. Desde una jugada de estrategia, Tomaz mandó el balón al larguero y, en el rechace, Vilela tampoco encontró el premio al enviar el cuero al poste. Un minuto después llegaría la jugada del primer tanto del encuentro. Alberto perdió el esférico en mitad de la cancha y Vilela recogió la bola, condujo hasta la frontal del área y con un zurdazo colocó la pelota en la escuadra derecha de Fede. Los de Vadillo dispusieron de una última jugada de peligro antes del intermedio con un lanzamiento de Nunes que se marchó rozando el palo.

En el minuto dos de la reanudación, Vilela efectuó un potente disparo y el rechace lo aprovechó Raúl Campos para transformar el segundo de los baleares y ampliar la distancia en el marcador. En la siguiente jugada, el equipo dirigido por Vadillo estuvo cerca de convertir el tercer tanto del encuentro, pero Fede se empleó a fondo para evitar el cero a tres. Con la desventaja de cero a dos, ElPozo Murcia Costa Cálida imprimió una marcha más al encuentro y el técnico argentino introdujo a Paradynski en la pista en busca del gol.

El entrenador charcutero introdujo portero-jugador en los minutos finales del enfrentamiento y en la primera jugada de ataque, el conjunto murciano perdió la posesión del balón y Joao, desde campo propio, marcó el cero a tres a puerta vacía. A falta de dos minutos para el término del choque, Hamza erró en el pase y Álex recuperó la bola para batir con una vaselina a Carlos Barrón en el mano a mano. ElPozo Murcia redujo la distancia en el marcador pero los insulares jugaron desplegaron un gran juego defensivo en los minutos finales que les sirvió para lograr el billete para las Semifinales.