ElPozo Murcia Costa Cálida FS sigue en la planificación de la plantilla para la próxima temporada y en las últimas horas, por sorpresa, se ha filtrado que el director general, Fran Serrejón, ha comunicado al ciezano Álex Yepes no entra en los planes de Diego Giustozzi, un técnico con el que la entidad no ha sido capaz de conseguir ningún título y ha fracasado en la disputa del play off exprés, recientemente celebrado, para la próxima temporada. Esta situación sorprende aún más cuando el jugador y la entidad anunciaron, unos días antes de la celebración de la Copa de España en Málaga que ampliaba su contrato hasta junio de 2023, renunciando de esta forma a otras opciones que tenía sobre la mesa un jugador que durante doce temporadas ha estado en la entidad e incluso llegó a manifestador, el pasado 3 de marzo cuando se anunció su ampliación de contrato, que "no me veía vistiendo otra camiseta que no sea la de este club.Espero poder ganar muchos títulos en esta entidad".

El entorno del ciezano se ha visto sorprendido por esta decisión y el jugador, que no ha querido hacer ningún tipo de manifestaciones, se encuentra bastante contrariado cuando estamos a princpios de julio y la mayoría de las plantillas están prácticamente confeccionadas. El club no ha hecho oficial la salida de Álex. La pasada semana desde la entidad si se hizo oficial las salidas de Andresito, que se marcha a Jimbee FS Cartagena, y el guardameta Fede, que fichará por el Levante de Valencia.

Los responsables de ElPozo trabajan con los representantes de Álex en la resolución del contrato con el objetivo de buscar la mejor salida a un jugador que ha marcado una época en la entidad.

Otro jugador al que se la ha mostrado la puerta de salida es Marc Tolrá, quien no ha respondido en esta temporada a las expectiativas que en él se habían puesto cuando se le fichó el pasado verano.