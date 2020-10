ElPozo Murcia Costa Cálida busca la primera victoriia de la temporada en Santa Coloma

ElPozo Murcia Costa Cálida afronta este sábado en la cancha del Industrias Santa Coloma barcelonés un partido en el que buscará su primera victoria en la liga de Primera División de fútbol sala con las bajas de los alas Fernan por lesión y Pol Pacheco por sanción.

El partido, de la cuarta jornada del campeonato, le llega al conjunto murciano entrenado por Diego Giustozzi con un punto sumado en dos encuentros en casa y con la convocatoria del ala cierre brasileño Felipe Valerio Paschoal, recuperado de sus dolencias, ante un rival con un triunfo, un empate y una derrota.

"No hay que llorar y si viera que el equipo no cree en lo que hace, buscaría variantes, pero no es el caso. Dominamos los cuatro partidos que disputamos entre la Liga de Campeones de Europa y la nacional y el equipo está jugando bien, aunque le falta chispa y paciencia, pero no hay que cambiar el sistema ni la identidad que tenemos", ha afirmado el argentino.

El de Buenos Aires no se preocupa por la clasificación: "Hay que esperar para sacar conclusiones, pues llevamos dos partidos de la liga y ni miro la tabla. Me centro en contar con todos los jugadores, en recuperar energías y a partir de ahí, esto es muy largo".

Del Industrias Santa Coloma ha destacado que "joven y atrevido, corre, da todo lo que tiene y va a buscar los partidos, por lo que será un encuentro duro".