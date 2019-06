ElPozo Murcia FS busca recuperar el ritmo en la final ante el Barcelona

El Palau Blaugrana volverá a acoger uno de los partidos más grandes del fútbol sala entre dos ‘Todopoderosos’. El Barça Lassa y ElPozo Murcia medirán sus fuerzas en búsqueda de un nuevo punto de la final. El conjunto culé ya se impuso en el primer duelo y espera aumentar su ventaja en este segundo, por el contrario, los charcuteros quieren llegar al Palacio de los Deportes con la eliminatoria igualada y todo pasa por vencer este marte en el Palau.

El efecto Giustozzi

Cuatro minutos nefastos le valieron a ElPozo Murcia para decir adiós al primer punto de la eliminatoria. Pero en su banquillo ahora cuentan con un hombre que desde su llegada se empeñó en que sus muchachos no mirasen hacia atrás, que no removieran la historia, que olviden el pasado que tan solo les puede hacer daño y entierren las cuatro finales de liga perdidas.

Desde la llegada del argentino, Diego Giustozzi, esa losa ha quedado atrás. Cuatro campañas después volvieron a una final, pero no lo hicieron como deseaban. “El resultado no es el que queríamos, el que veníamos a buscar. La primera parte hicimos cosas bien y mal y en las que hicimos mal nos penalizaron. En las que hicimos bien no tuvimos el mejor día en la finalización”, declaró el míster tras el choque. Ahora con el argentino esperan escribir la historia actual como hace nueve temporadas.

Un segundo punto vital

Para explicar la importancia del segundo partido hay que retomarse a los tiempos de los Reyes Católicos, por aquel entonces la expresión: “Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando”, era popular entre las gentes y a día de hoy es perfecta para explicar la situación.

Los de Andreu Plaza en las últimas tres temporadas en el segundo partido siempre han caído derrotados, siempre ante Movistar Inter y nunca acabaron levantado el trofeo. Misma situación también sufrió ElPozo, ante el mismo equipo, aunque en la 14/15 en el segundo duelo consiguieron vencer a los de Torrejón de Ardoz por 1-5.

Por lo tanto, el segundo partido es el vital para los acontecimientos venideros. Si gana el Barça Lassa se distanciarían y viajarían a Murcia para cerrar el PlayOff, si gana ElPozo Murcia irán a casa con la eliminatoria empatada y tendrán una doble oportunidad ante su público.

La historia favorece a ElPozo Murcia

Si en los segundos partidos se decide buena parte de la eliminatoria, la historia también juega un papel fundamental. Dos veces se han enfrentado estos equipos en una fase final y siempre en el segundo partido el conjunto charcutero se ha impuesto, una vez en el Palau y otra vez en el Palacio, ¿Qué pasará esta vez?