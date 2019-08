Edu Durán: "Los nuevos compañeros están mostrando un muy buen nivel"

Descansar y entrenar, entrenar mucho y muy duro. Ese es el propósito de pretemporada del UCAM Murcia CB, que se ha marchado hasta la localidad de Viella, localidad pirenaica ubicada en el Valle de Arán, para huir de las altas temperaturas. “Esto es precioso y la bajada de temperaturas que tenemos aquí se agradece y hace más fácil realizar esfuerzos en esta pretemporada”, comenta Edu Durán, al mismo tiempo que resume cómo van los primeros días de concentración. “Estamos concentrados para la parte más dura. Estamos en el Hotel Tryp, al lado del pabellón, para poder tener las máximas comodidades posibles para realizar sesiones dobles de entrenamiento”.

Aunque aún faltan cuatro jugadores que se irán incorporando a medida que finalicen sus compromisos internacionales, hay tres caras nuevas que se están adaptando muy rápido a sus compañeros y al entrenador. “La adaptación de los nuevos jugadores está siendo muy rápida. Son jugadores muy experimentados en el mundo del baloncesto que tienen un nivel muy bueno. Sito es un entrenador que define muy bien los roles, y eso facilita que todos sepamos desde el principio lo que tenemos que hacer”. Afirma Edu Durán.

El alero español ha estado durante el verano trabajando en mejorar diferentes facetas de su juego. “He trabajado en mejorar aspectos físicos y mantener algunos de los aspectos técnico – tácticos del juego que más me caracteriza. La pretemporada está siendo muy exigente para llegar en las mejores condiciones posibles al inicio de Liga. El trabajo que he realizado por mi cuenta este verano me permite acondicionarme mejor a ella, pero la carga en las piernas empieza a ser importante”.

Aunque la semana va a estar marcada por las dobles sesiones de entrenamiento, en el horizonte se atisba el primer compromiso de pretemporada. Será el domingo 25 de agosto frente a Força Lleida en la localidad aragonesa de Monzón.“Tenemos muchas ganas. Nos encanta entrenar, pero al final lo que más te llena es meter la pelota en la canasta durante un partido. Así que a trabajar durísimo esta semana y a ver qué tal nos va contra Lleida”.

Un encuentro en el que quizás podremos ver a algunos de los jugadores de la cantera que están haciendo la pretemporada con el UCAM Murcia CB. Ismael Corraliza, Javi Costa, Alvaras Kalinicenko, Rodrigo Seoane y Sergio Mendiola, están ayudando a que los entrenamientos sean muy efectivos. “Le ponen muchas ganas, mucha ilusión y mucha ambición. Por tanto, son de gran ayuda para trabajar en las mejores condiciones posibles”.