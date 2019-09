Edu Durán: "Hay detalles en este equipo para ser optimistas"

Vivirá su segunda temporada en el UCAM Murcia y en la Liga Endesa. Edu Durán se muestra con mucha confianza en el trabajo realizado hasta el momento, pero pide cautela a la hora de establecer el punto en el que se encuentra el equipo. “Evidentemente, hay detalles para ser optimistas, pero después de lo que vivimos la temporada pasada hay que ser cautos y estar preparados también para cuando vengan mal dadas. Hay que seguir corrigiendo detalles y entrenando muy duro”. Preparación que continúa esta semana, después de competir dos partidos de forma consecutiva. “Creo que los sacamos de buena manera. Hicimos un buen partido contra HLA Alicante y competimos hasta el final contra un equipo de Euroliga como ASVEL, que tiene jugadores de muchísima calidad. Está claro, que tenemos muchas cosas que corregir, pero el trabajo está siendo bueno”. Comenta Durán.

A nivel personal está concienciado de ayudar al equipo en todo lo que el entrenador le pida. “Tengo muy claro mi rol en el equipo. Dar actividad en defensa, no negociar nada atrás y si tengo tiro, tirar. Si Sito me dice que defienda al mejor jugador contrario, a defender… si me pide que tire once triples, los tiraré. Simplemente trabajar y hacer lo que me pida el entrenador”.

A diferencia de la temporada pasada, este año el UCAM Murcia solo disputará la competición doméstica, la Liga Endesa. Cambia la forma de enfocar la semana y los objetivos. “A nivel mental, puede que genere una ligera ventaja. Puedes preparar los partidos con mayor margen y trabajarlos mejor. Objetivos ahora mismo no hay ninguno. El único objetivo es llegar en el mejor estado posible a ese primer partido contra el Coosur Betis en la primera jornada de la Liga Endesa”.

El próximo encuentro que disputará el UCAM Murcia CB, será contra Valencia Basket. Otro rival de Euroliga que se ha reforzado muy bien. “Creo que es la cita más exigente que tenemos en pretemporada. Hay que seguir puliendo detalles e intentar hacer nuestro juego… y por encima de todo competir. Competir contra todos los rivales”.

El jueves a las 21:00 tendrá lugar el encuentro entre UCAM Murcia y Valencia Basket a en Albacete.

Sadiel Rojas, Radoncic y Rafa Luz

Durante los próximos días Sito Alonso podrá contar con su plantilla al completo ya que los jugadores que han estado en el campeonato del Mundo en China, una vez eliminadas sus respectivas selecciones, van a ir regresando a Murcia. El primero en hacerlo será el capitán, Sadiel Rojas, después llegará el base brasileño Rafa Luz y el último en volver está previsto que sea el montenegrino Dino Radoncic.

Partido ante Obras Sanitarias en Yecla

Vuelve a enmarcarse un encuentro de altos quilates en la Feria de Yecla. La localidad del altiplano, acogerá el UCAM Murcia CB – Obras Sanitarias argentino. Un clásico, que ya pudimos ver la pasada temporada en el mismo escenario.

El encuentro tendrá lugar el día 15 de septiembre a las 12:00 en el Pabellón José Ortega Chumilla de Yecla. La entrada será totalmente gratuita, aunque se distribuirán huchas solidarias, para colaborar con AFEMY, Asociación de Salud Mental del Altiplano.