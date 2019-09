Dino Radoncic: "No pongo límites a este equipo"

Ayudó al UCAM Murcia a permanecer en la Liga Endesa y el UCAM Murcia le ayudó a él en un momento complicado de su carrera. Después de 5 meses juntos, esta unión se afianza definitivamente con dos años de contrato para el joven jugador montenegrino. Tras la experiencia de disputar la Copa Mundial, Dino atiende a los medios ilusionado por su vuelta. “Desde que llegué aquí me sentí muy cómodo con la directiva, con el equipo, con el entrenador, con la afición… Mi deseo ha sido continuar aquí y seguir creciendo como jugador. No he visto otra opción mejor que el UCAM Murcia para crecer. Estoy muy contento de renovar”.

Con tan solo 20 años ha logrado disputar en China la Copa Mundial con Montenegro. Una experiencia enriquecedora, que además le ha servido para venir en un nivel óptimo de competición. “Significa mucho para mí. Un motivo más para poder seguir trabajando. Espero a lo largo de mi carrera, poder volver a jugar un Mundial”, comenta ilusionado Radoncic, antes de añadir que “llevo desde el 25 de julio activo, así que llego bien preparado y con muchas ganas de comenzar”.

Desde el pasado viernes se encuentra en Murcia y ha podido compartir dos entrenamientos y el partido frente al Obras Sanitarias, con sus nuevos compañeros. “He visto a los nuevos muy buen adaptados al equipo y a la ciudad. Tenemos un grupo con muy buena gente estoy seguro de que vamos a empezar muy bien”.

El próximo 27 de septiembre, comenzará la Liga Endesa en el Palacio de los Deportes. Radoncic tiene claro que el equipo es ambicioso y quiere el máximo número de victorias. “No nos ponemos ningún límite. Vamos a pensar partido a partido. Todos somos muy competitivos y estoy seguro de que vamos a pelear cien por cien cada partido”.

Alejandro Gómez

El Director General de UCAM Murcia CB, Alejandro Gómez, ha acompañado a Dino Radoncic y en este acto ha sido cuestionado sobre el fichaje del griego Giannoulis Larentzakis indicando que "ha sido una oportunidad que se nos ha puesto en el camino y teníamos que aprovecharla, nos va a dar muchas opciones tácticas. Es un gran jugador que viene de realizar un buen campeonato del mundo". Sobre el campeonato mundial conseguido por la selección española ha destacado que "es un logro extraordinario que viene a demostrar lo bien que se trabaja desde la federación y desde los equipos para reunir a un elenco de jugadores como este. Este además viene a demostrar la gran calidad de nuestra liga, la segunda mejor del mundo".