El montenegrino Dino Radoncic, antes de participar en los actos de la Bienvenida Universitaria en la UCAM, ha analizado la actualidad del euipo de baloncesto. El jugador universitario, muy pitado en el partido del pasado sábado en Burgos, se ha referido a lo ocurrido señalando que "la verdad es que no me influyó que me estuvieran pitando constantemente, al contrario, me motivé más. Era la primera vez que jugaba con tanta presión. La verdad es que no tuve una buena salida de Burgos pero nunca dije nada contra la afición, el problema es que los directivos dijeron cosas de mi que no eran ciertas". Sobre el partido indica que "no jugamos nuestro mejor baloncesto.Esta semana estamos trabajando bien para buscar la victoria en Fuenlabrada".

Sobre el partido del próximo domingo destaca que "va a ser un partido muy complicado, el Fernando Martín es siempre una cancha muy difícil, en la que los rivales sufren mucho. Podemos ganar para demostrar que somos tan fuertes como en el Palacio de los Deportes".

Bienvenida universitaria

El Campus de la UCAM está viviendo su semana de bienvenida. Dentro de los actos que se están realizando, el que han protagonizado Dino Radoncic y Marques Townes, ha llamado especialmente la atención. Sobre las 12:30 del mediodía, se han subido a una colchoneta con dos tarimas y han retado a todo el público universitario a derribarles.

Muchos han sido los valientes que se han atrevido a competir contra los dos jugadores del UCAM Murcia CB. Algunos incluso los han derribado y han conseguido como premio, dos entradas para el siguiente partido que el club murciano disputará en el Palacio de los Deportes ante el Monbus Obradoiro.

Viaje a Fuenlabrada

El UCAM Murcia CB quiere conseguir la primera victoria de la temporada fuera de casa ante el Montakit Fuenlabrada. El próximo domingo a las 17:00 el conjunto universitario disputará el encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Liga Endesa en el pabellón Fernando Martín de la localidad madrileña.

Es momento de lanzar el primer viaje de la temporada y que la afición ayude al equipo a conseguir la primera victoria a domicilio.

Condiciones

25 euros.- Es el precio que incluye el viaje autobús más la entrada al partido.

10:00.- Hora a la que sale la expedición el domingo 20 de octubre desde la puerta principal del Palacio de los Deportes. Una vez concluido el partido se regresa a Murcia.

Oficinas del club.- Es necesario acudir a la oficina del UCAM Murcia CB para realizar la inscripción.

Horario.- La inscripción se puede realizar de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30. El cierre de la lista se producirá el viernes 18 a las 12:00.