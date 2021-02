Diego Giustozzi: “ El equipo se encuentra bien con ganas y con confianza”

ElPozo Murcia Costa Cálida juega mañana a las 18 horas frente al Córdoba FC, tras superar varios miembros de su plantilla el coronavirus y estar más de dos semanas sin competir.

Después de los partidos aplazados, Diego Giustozzi ha comentado en rueda de que la plantilla se encuentra “con ganas y con confianza” aunque se nota el parón en la carga de trabajo del equipo.

Otro aspecto que ha comentado el argentino, es la diferencia que hay entre dos grupos de la plantilla, los que estuvieron con el virus y los que no, lo cual es una gran diferencia de ritmo entre los jugadores, unos jugadores que estarán todos disponibles a excepción de Alberto por molestias.

Diego Giustozzi ha destacado el gran estado anímico que tiene el equipo por los partidos que habían solventado antes del parón, además el técnico señala que ve el calendario como un “mini mundial”, donde tienen que jugar apenas cada 48 horas pero que lo van a luchar hasta el final.

El entrenador espera que durante los partidos no tenga que hacer muchos cambios, ya que esta situación de mover mucho el banquillo durante los encuentros, no le salió bien cuando la aplico tras volver de la Champions League, por lo que no es muy partidario.

Por último, sobre su rival, el Córdoba FC, ha valorado que el juego de los andaluces es de agradecer por “jugar siempre de frente” con un gran entrenador como es el ex – charcutero Josán, creando un futbol sala vistoso.