Derrota de un UCAM Murcia CF que no funcina ante la RB Linense (1-0)

UCAM Murcia CF sigue sin funcionar, en esta ocasión ha sido víctima de su falta de acierto en la derrota sufrida ante la Real Balompédica Linense en un partido en el que el conjunto de Rubén Albés apenas inquietó la portería rival durante los más de 90 minutos de juego. Sólo algunas acciones de Isaac Aketxe han creado cierto peligro.

De esta forma los universitarios suma sólo un punto en las dos primeras jornadas de la competición y el próximo sábado recibirán, en La Condomina, la visita del Marbella. El director deportivo, Pedro Reverte, confía en poder cerrar en la jornada del lunes la incorporación de un central.

Desde el principio, el UCAM fue incapaz de tomar el control del partido y estuvo siempre a merced de un Linense que llevó el control y el ritmo del choque en todo momento y aprovechó sus acercamientos para acabar logrando el gol que le dio el triunfo. Cuando los de Albés intentaron soltarse algo más, conectadon su primera jugada larga en campo contrario, llegó el tanto del cuadro andaluz tras una buena combinación que permitió al lateral Tomás Sánchez plantarse en el área. El defensa definió con el exterior del pie para poner el balón en el segundo palo, al que Gianni tampoco estuvo acertado a la hora de atajar (1-0).Tras encajar el gol los visitantes no consiguieron crear peligro y con la derrota por la mínima tomaron camino de los vestuarios.

Albés movió ficha con la entrada al campo de Manu Justo tras el paso por vestuarios ocupando el puesto de Bargosa. El panoram co cambió ya que los universitarios siguieron sin ser capaces de reaccionar, de llevar la iniciativa ni de meter miedo a su rival. El UCAM contó con algo más de posesión que en los primeros minutos pero no lograba crear peligro ante la portería visitante. El técnico visitante volvió a mover el equipo poniendo en el terreno de juego a Chavero y Javi Moreno aunque no logró dar otro rumbo al juego de su equipo que regresa a Murcia con una derrota y dejando malas sensaciones.