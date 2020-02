Delroy James: "Soy un jugador muy versátil y positivo"

El tercer refuerzo del UCAM Murcia Delroy James ha sido presentado ante los medios de comunicación y entrena desde el pasado martes con el conjunto universitario. El ala-pívot se define como "un jugador muy positivo. Soy muy versátil y puedo hacer cualquier cosa que el entrenador me pida".

Sin embargo, James afirma que lo que más le caracteriza y le ha hecho tener éxito en el baloncesto es ser un jugador muy defensivo y es en lo que se va a centrar. "Todo el mundo se fija más en la parte ofensiva y quiere anotar, pero creo que la parte más importante es la defensiva, porque desde ahí se puede construir mucho y es desde donde se consiguen las victorias", afirma el jugador universitario.

Es la primera vez que jugará en la Liga Endesa, pero para este americano con pasaporte guayanés no es una competición desconocida. "Todo el mundo sabe que es la liga más dura de Europa y yo siempre la he seguido. Lo bueno y a la vez difícil de la ACB es que se juega más rápido, mucho más duro y siempre sigue una estructura en el juego". Además, afirma que le "habían hablado de esta liga y estoy muy feliz de haber encontrado esta oportunidad".

Venir al UCAM Murcia CB supone para James un reencuentro con antiguos compañeros, ya que compartió vestuario con Larentzakis y Sakota en el AEK de Atenas y con Hunt en la Summer league. "Venir desde Nueva York y cambiar de aires va a ser un periodo de adaptación que tengo que pasar, pero estar con Hunt, Dusan y Larentzakis va a ser muy positivo para mí".

En cuanto a esa adaptación, el equipo universitario se encuentra actualmente con el parón de liga. lo que supone para el ala-pívot una muy buena " oportunidad para entrenar y hacerme con el grupo. Un jugador siempre quiere jugar, pero tener estas semanas para adaptarme a los compañeros, vestuario y al modo de juego me va a venir muy bien".

Delroy James es un jugador al que no le tiembla el pulso a la hora de jugar los minutos finales, algo con lo que el equipo universitario ha tenido que lidiar en algunas de las derrotas de la primera vuelta. "A mí me gusta jugar los últimos momentos y disfruto cuando son complicados, pero desde la defensa, no solo desde el ataque. La defensa se vuelve algo muy importante para poder cerrar el partido".