Debut con derrota de Real Murcia Baloncesto en la fase de permanencia

El Real Murcia Baloncesto disputaba en la tarde del viernes 19 de marzo el encuentro correspondiente a la primera jornada de la fase de permanencia ante Cáceres Patrimonio de la Humanidad en el Multiusos Ciudad de Cáceres. El conjunto murcianista salió de inició con: Jaron Martin, André Norris, Jeff Solarin, Diego Kapelan y Clint Robinson. Fue un vendaval de inicio para los visitantes, abría la lata el jamaicano Robinson con 4 puntos desde la zona secundado por buenas acciones de Norris y Martin que sirvieron a los pimentoneros para poner el 6-14 al ecuador del primer cuarto. Por parte verdinegra era Barber, la nueva incorporación de los extremeños la principal amenaza facturando todo lo anotado por su equipo en los primeros compases. Los murcianistas salieron con una marcha más que su rival y se vió reflejado en la superioridad en el electrónico al término del primer cuarto (14-20).

En el segundo cuarto Rafa Monclova optó por Alex Hernandez, Martin, Norris, Gavrilovic y Okeke. El partido se iba igualando conforme pasaban los minutos y a medida que Schmidt encontraba posiciones de tiro desde el triple. A falta de 6:43 para el descanso, el técnico del Real Murcia Baloncesto tuvo que parar el encuentro ante un parcial 10-2 a favor de los locales para igualar el encuentro a 24 puntos. Volvía Clint Robinson a la pista para adueñarse de los aros dominando el rebote ofensivo y dando un respiro en la anotación de los murcianos. El intercambio en el equipo que lideraba el partido era constante, ambos equipos mantenían estables sus ritmos ofensivos para llegar a falta de 3 minutos con un 32-32. Varias perdidas bien forzadas por la defensa del Real Murcia y dos acciones de Robinson por el encima del aro permitieron que el Real Murcia Baloncesto se fuera ganando al descanso 35-39.

Tras el paso por vestuarios los elegidos fueron Jaron Martin, Kapelan, Norris, Solarin y Robinson. A Rafa Monclova no le gustó el acierto con el que comenzó la segunda parte Barber, que llegó a 20 puntos a los 3 minutos del cuarto. Apareció Jaron Martin para desatascar a base de jugar simple pero efectivo para que el conjunto de la Huerta del Segura empatara el choque a 43 a falta de 5 minutos. No estuvieron acertados ninguno de los dos conjuntos desde el perímetro que por más que lo intentaban no conseguían sumar de 3. La defensa se impuso en este periodo que dejó todo abierto para el último cuarto.

En el definitivo jugaba Monclova con: Hernández, Kapelan, Norris, Gavrilovic y Okeke. Se puso cuesta arriba nada más comenzar para los intereses del Real Murcia Baloncesto debido a un triple frontal de Paco Del Águila que abrió la brecha (54-47). Sin embargo, no se rendía la plantilla grana y de la mano del mago Álex Hernández acercaba a su equipo a tan sólo 4 puntos. Jaron Martin salía desde el banquillo con ganas de darle la vuelta al encuentro anotando y repartiendo nada más pisar el parqué. El partido se puso en un puño a falta de 3 minutos con un resultado favorable a Cáceres (63-58) pero con un Real Murcia Baloncesto con plenas opciones para voltear el resultado. Los jugadores tuvieron opciones para anotar desde el perímetro pero no estuvieron acertados desde la línea de 6,75. Lo intentaron hasta el final los murcianos forzando los tiros libres para los extremeños, pero finalmente no se pudo conseguir el objetivo y la victoria se la llevó Cáceres Patrimonio de la Humanidad con un resultado de 74-68.