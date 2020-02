Dani Segovia y Mario Robles aeguran que "UCAM tiene una de las mejore plantillas de la categoría"

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha presentado esta mañana a sus dos últimos refuerzos, Dani Segovia y Mario Robles, en la sala de prensa de La Condomina,

Nuestro director deportivo Pedro Reverte ha compartido con los medios sus primeras impresiones sobre las dos últimas corporaciones. El lorquino ha presentado a Dani Segovia como “un delantero experimentado, que contaba con numerosas ofertas de equipos extranjeros”. De Mario Robles ha asegurado que “puede desenvolverse tanto en el centro del campo como de central”, aunque el vallisoletano ha reconocido que “me siento ligeramente más cómodo en el centro de la zaga”.

Dani Segovia se ha definido como “un jugador de área y un delantero referente al que le gusta además aportar trabajo y sacrificio”, asegura además que “vengo con mucha humildad a este proyecto, estoy muy ilusionado de quedar lo más arriba posible y muy agradecido por la confianza que se ha depositado en mí”.

El delantero, que disputó la primera parte de la temporada con el C.D. Badajoz, ha explicado que “hace falta seguir trabajando y no bajar los brazos. Estamos todos a una. Al final la competencia en equipos como el UCAM Murcia es alta. Cada uno aporta desde su posición lo que puede a favor del equipo”.

Mario Robles se ha definido como “un jugador agresivo, con buen juego aéreo, me gusta tener el balón y me considero muy útil porque puedo jugar tanto de central como de medio y me amoldo bien a las dos posiciones”.

El jugador dejó atrás el Cornellá, que ahora mismo está en zona de playoff para unirse al UCAM Murcia. “Mi salida fue muy rápida. Me dijeron que tenía la oportunidad de venir aquí, a un club que es grande en el grupo y en la categoría y acepté el reto de venir”, sentenció.