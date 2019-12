UCAM Murcia naufraga ante Bilbao Básket (56-57)

UCAM Murcia CB camina sin rumbo. El equipo de Sito Alonso no encuentra argumentos y en esta ocasión ha vuelto a caer en los segundos finales de partido ante un Bilbao Básket que ha mostrado su peor imagen de la temporada. La muestra más clara de la falta de equilibrio en los murcianos es que sólo dos jugadores, Booker y Eddie, han anotado 42 de los 56 puntos de su equipo. Mucho tendrá que reflexionar en los próximos días el entrenador y Alejandro Gómez pero no habría que descartar cambios inmediatos en una plantilla que no da la talla desde hace más de dos meses.

UCAM Murcia CB regresaba al Palacio de los Deportes con el objetivo de frenar la sangría de seis derrotas consecutivas que le han llevado a estar en una situación clasificatoria muy lejana a los objetivos iniciales. Sito Alonso prescindió para este compromiso de Larentzakis mientras Radoncic era baja por lesión. De arranque Álex Munbrú, técnico del conjunto vasco, apostó por una defensa zonal intentando minimizar el juego exterior de los locales. Booker y Eddie comenzaron muy inspirados y esto obligó al entrenador visitante a renunciar a la defensa zonal. Los locales abrieron una brecha mínima en el marcador, gracias al acierto en el tiro exterior, que Bilbao Básket compensaba con el juego interior de Balvin. Murcia fue siempre por delante en el marcador aunque se vieron claramente perjudicados por el criterio arbitral que cargó muy pronto de faltas a los locales mientras permitía a los visitantes una defensa bastante más dura.

Las ventajas durante los dos primeros cuartos eran mínimas. Los primeros diez minutos terminaron (19-18). En el comienzo del segundo cuarto el partido se volvió aún más gris y el juego de uno y otro equipo brillaba por su ausencia. Buena muestra es que transcurridos seis minutos el marcador era de 24-23 hasta que surgió la figura de Booker para despertar a jugadores y público del letargo. Las ventajas eran para los de Alonso aunque su juego, con más corazón que cabeza, no terminaba de enganchar. Al descanso se llegó con un 33-29 después de veinte minutos que no pasarán a la historia del baloncesto. UCAM Murcia CB jugaba demasiado presionado por su situación y en ningún momento estuvo a gusto sobre la cancha. El conjunto murciano trabajó bien en defensa pero volvió a demostrar muchas debilidades en ataque y sólo encontró argumentos con Booker y Eddie.

A la vuelta de vestuarios nada cambió y sólo la anotación de Booker y Eddie mantenía con vida a un equipo que en ningún momento encontraba el camino para dar la vuelta al partido.Los minutos siguieron demostrandosu incapacidad para reaccionar. En los últimos segundos de partido los locales tuvieron opción de anotar una última canasta ganadora y hasta en tres ocasiones, Booker, Townes y Rafa Luz no consiguieron anotar.

Derrota que deja a los universitarios en una situación peligrosa para despedir el año y la espera de acabar la primera vuelta de la competición visitando a Joventut y recibiendo a Unicaja en el Palacio.