El convenio de uso de Nueva Condomina se estudiará en el pleno del 2 de abril

El Real Murcia y la Concejalía de Deporte y Salud del Ayuntamiento de Murcia tienen prácticamente cerrado el convenio de uso del estadio Nueva Condomina. El citado convenio será llevado al pleno municipal del próximo 2 de abril. La intención, según ha confirmado hoy en COPE el concejal Felipe Coello, es que sea aprobado por todos los grupos políticos ya que "no sería necesario llevarlo al pleno pero entendemos que es mejor que sea aprobado por todos los grupos municipales".

El convenio está prácticamente cerrado, como ha confirmado el propio concejal Coello "el convenio está prácticamente cerrado, si no pasa ningún problema de última hora irá al pleno del próximo dos de abril y se quedará sellado. El principal problema es que la actualidad del club grana es muy patente, con muchos intereses alrededor del club por la situación en la que se encuentra y desgraciadamente hay gente que habla sin deber de hacerlo. Esto no es cuestión del Ayuntamiento. Después de que se filtrara la noticia de que había cierto descontento por parte del club hacia mi persona y con la concejalía de deportes. Después de filtrarse ese aspecto hemos tenido reuniones con para ultimar ese acuerdo y dejarlo cerrado. La realidad es que este era el camino que llevaba. Esa filtración no hizo que avanzara más deprisa o más despacio. La realidad es que está prácticamente hecho y esperemos que se pueda quedar refrendado por todos los gupos políticos, que es lo que buscamos, llevándolo al pleno del dos de abril ya que realmente no tenemos ninguna obligación de hacerlo pero lo que deseamos es que quede refrendado por todos los grupos municipales".

LAS OBRAS DEL PALACIO AVANZAN A BUEN RITMO

Por otra parte el concejal ha confirmado que "las obras de reforma de la fachada del Palacio de los Deportes y el entorno marchan a buen ritmo".