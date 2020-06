El consejo de administración asegura que hasta diez inversores se han interesado por la entidad

Más de 10 inversores se interesan por la entidad grana, incluida una empresa petrolífera de Dallas, y la propuesta de Alfonso García Gabarrón, empresario aguileño que es dueño de la hortofrutícula Urcisol y fue propietario y presidente de la Unión Deportiva Almería durante 16 años, es la única de la Región, lo que supone "una sorpresa negativa y decepción" en el consejo de administración del club.

Así lo ha dicho este viernes Francisco Tornel, presidente y máximo accionista del Murcia, en una rueda de prensa que se ha celebrado en el palco de honor del estadio Enrique Roca y en la que ha estado acompañado por los consejeros Francisco Cobacho, Álvaro Ruiz, Francisco Miró y Daniel Moreno.

"Pensábamos que habría más interés por parte de empresas de la Región. Que de aquí sólo haya llegado la propuesta de Alfonso García es una sorpresa negativa y en ese sentido en el consejo de administración estamos decepcionados", ha señalado.

Que el Real Murcia es un club que despierta interés más allá de las fronteras autonómicas se manifiesta con el hecho de que se han recibido llamadas desde distintas partes de España y del mundo. Tornel se ha referido a una trasladada desde Barcelona y otra más lejana, llegada desde la ciudad estadounidense de Dallas.

"Se trata de una empresa dedicada al negocio del petróleo, que le iba mal y que conocía el mundo del deporte y quería invertir en España. Nos sorprendió ese interés y la concreción de la oferta", ha indicado Tornel tras haber conversado con el director general de esa compañía ubicada en el estado de Texas.

Audio El consejo de adminsitración del Real Murcia asegura que hasta diez grupos se han interesado por la entidad. Los dirigentes aseguran que "en la situación actual nadie puede tener el 51% del accionariado"

Tornel ha comenzado su comparecencia ante los medios de comunicación leyendo un escrito con cinco puntos que hacían referencia a la estructura accionarial, al proceso de ampliación de capital, a la información para grandes inversores, a la campaña de abonos para la próxima temporada y a la renovación de Julio Algar y Adrián Hernández como director deportivo y entrenador del primer equipo y a la configuración de la plantilla 2020/2021 con el objetivo de ascender a Segunda.

El presidente ha recordado que no hay ningún accionista individual que represente más de un 20% del capital social del club y que el consejo tiene el 31%, por lo que "no puede venderlo al no ser el dueño del mismo" y "simplemente es el órgano gestor" desde que fue nombrado casi por unanimidad en noviembre de 2018.

Con respecto a la ampliación de capital, que finalizará el miércoles 10 de junio, Tornel ha dicho que se han recaudado 777.937 euros en acciones y que están pendientes de suscripción otros 1.514.797.

"Cualquier persona física o entidad jurídica que cubriera el 100% del capital pendiente de suscribir tendría el 33% del mismo y, por lo tanto, lograría el control efectivo del Real Murcia", ha apuntado.

Tornel, en su nombre y en el del equipo que comanda, ha dejado clara la intención de "facilitar cualquier proyecto que suponga la viabilidad para el club" y ha puesto énfasis en la necesidad de hacer frente a las deudas existentes con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, que ascienden a 17,4 millones de euros, y con los acreedores concursales y comerciales.

Al entrar en el capítulo de la información para los grandes inversores, Tornel ha dicho, tras comentar que desde el 3 de noviembre se han realizadas nuevas quitas por valor de cuatro millones y la sociedad ha obtenido un beneficio de 4,4 a fecha de 31 diciembre pasado, que se han puesto en contacto con el club más de diez grupos de inversores y que se han recibido tres cartas de intenciones en los dos últimos días.

El presidente grana ha citado directamente a Alfonso García, dueño de la empresa hortofrutícola Urcisol y que fue durante 16 años -de 2003 a 2019- dueño y presidente de la Unión Deportiva Almería, al que tuvo seis años en Primera y diez en Segunda y que vendió por 20 millones hace diez meses al jeque árabe Turki Al-Sheikh.

Audio El próximo miércoles, 10 de junio, finaliza la cuarta fase de ampliación de capital

"Hemos mantenido reuniones con el representante de uno de los grupos de inversión, que ha incumplido reiteradamente el acuerdo de confidencialidad y cuya carta de intenciones contenía serias dudas, pero con el objetivo de buscar lo mejor para el Real Murcia le hemos invitado a reunirnos en la sede del club y ayer mismo llamé por teléfono a Alfonso dos veces sin que me lo cogiera", ha contado.

A finales del pasado año Tornel y García mantuvieron "cuatro o cinco reuniones", según ha señalado el actual máximo dirigente de la entidad, siendo la última de ellas el 24 de diciembre. Desde entonces los encuentros se han producido con su abogado, José Núñez Mediavilla, quien viene ejerciendo como intermediario en la negociación.

Tras su exposición, el máximo dirigente murcianista ha respondido las preguntas de los periodistas presentes en el estadio Enrique Roca.

"Nunca hemos puesto problemas salvaguardando los intereses del Real Murcia, cuyas puertas están abiertas para dar información a quien lo requiera. Ojalá venga alguien con tres millones de euros y nosotros nos iremos a nuestras casas tras haberle quitado muchas horas a nuestra familias y habernos jugado nuestro patrimonio", ha indicado al tiempo que ha recordado que "no estamos en la época de Jesús Samper y aquí no hay un propietario único".

Para Tornel llegar a un acuerdo con Hacienda y Seguridad Social es clave para lograr la viabilidad del club. "Necesitamos solvencia y estar al día con esas instituciones y si algún inversor viene con esa solución no es que vaya a tener el 51% de las acciones sino que haremos para que tenga el 80%", ha llegado a decir.

En las conversaciones con los grupos inversores interesados en hacerse con el Murcia debe primar la confidencialidad y Tornel lo ha respetado, aunque ha dado algunos datos muy genéricos. Ahí ha mencionado el interés llegado desde Barcelona y desde Dallas y la notable actividad llevada a cabo por intermediarios llamando a las oficinas del club. "Todos quieren saber cuáles son los compromisos de pago", ha manifestado.

Según Tornel, "el Murcia está vivo" y ha aprovechado para sacar pecho. "Si no llegamos nosotros en 2018 hoy no existiría", ha comentado al tiempo que ha enviado un recado. "Hay parte de la prensa que no ha sido justa con nosotros, que vamos a continuar si no llega un inversor y de ese modo la supervivencia estará garantizada", ha expresado.

Además, ha afirmado que "no es cierto que dentro del consejo haya varias vertientes y que unos vayan por un lado y otros por otro" y ha resaltado que "todos queremos lo mejor para el club"