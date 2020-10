Conner Frankamp: “Estoy mejorando para estar al cien por cien el próximo fin de semana”

El UCAM Murcia CB quiere pasar página tras perder el pasado domingo frente al Casademont Zaragoza, por esta razón uno de los jugadores emblema de esta plantilla, el base Conner Frankamp ha comparecido ante los medios de comunicación.

El estadounidense afirma que el partido contra Zaragoza lo empezaron desde el inicio mal, algo que les hizo ir a remolque durante todo el encuentro y finalmente produjera la derrota en el Pabellón Príncipe Felipe.

Sobre su estado físico ha comentado que va mejorando durante la semana gracias al cuerpo médico del club y que espera estar totalmente recuperado para el próximo partido frente San Pablo Burgos.

También se le ha preguntado por su gran actuación en Zaragoza a pesar de no jugar en su pleno estado físico, a lo que estadounidense ha respondido que no sirve hacer buenos números si el equipo luego no logra ganar.

Frankamp ha querido destacar a la liga ACB, la cual ve como una de las más duras que hay en la actualidad y que le ha hecho darse cuenta que tiene mejorar en defensa.

Otro aspecto en el que ha hecho hincapié es lo cómodo que se siente jugando en la pista de base, posición que comparte muy bien con Jordan Davis o Rafa Luz.

Por último, el jugador universitario echa en falta al público en el Palacio de los Deportes, donde seguro que si estuvieran en los partidos, con su energía y su apoyo, los jugadores tendrían más intensidad pero con esta situación tienen que mentalizarse más en la pista.