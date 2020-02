Comienza el proceso de ampliación de capital

El proceso de ampliación de capital. aprobado por la Junta General de Accionistas, del Real Murcia ha comenzado con el objetivo de garantizar la supervivencia económica de la entidad. Al mismo tiempo, como confirmó el presidente Francisco Tornel. ya se han convertido en acciones los préstamos convertibles. Francisco Miró, consejero del club, se ha pasado por los micrófonos de COPE Murcia para analizar todo el proceso señalando la importancia que supone para el club.

El Real Murcia CF, SAD comunica que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 305 de la Ley de Sociedades de Capital, y tal y como se acordó en la Junta General de Accionistas celebrada el pasado 16 de febrero de 2020, se va a proceder a aumentar el capital social de la Sociedad mediante nuevas aportaciones dinerarias, delegando, con expresas facultades de sustitución, la formalización, interpretación, subsanación y/o ejecución del aumento de capital en el Consejo de Administración de la sociedad. Tras la publicación de dicho anuncio el pasado martes 25 de febrero de 2020 en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (B.O.R.M.E.), se podrá proceder a la adquisición de nuevas acciones a partir del miércoles 26 de febrero de 2020.

Los términos y condiciones más relevantes del mencionado Aumento de Capital se detallan a continuación:

IMPORTE DEL AUMENTO Y ACCIONES A EMITIR

El capital social se aumenta por un importe nominal de 2.292.735,39€, mediante la emisión de un número máximo de 18.792.913 nuevas acciones de la misma clase F, con un valor nominal de 0,122€ cada una de ellas y sin exclusión del derecho de suscripción preferente. Las acciones nuevas estarán exentas de prima de emisión en las tres primeras fases.

DERECHOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS DE LOS SUSCRIPTORES

Las acciones nuevas, atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos, teniendo en cuenta la proporcionalidad de sus valores nominales, que los estatutos atribuyen a las acciones de la Sociedad actualmente en circulación, a partir de la fecha en la que queden inscritas a su nombre en los correspondientes registros societarios y mercantiles.

DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE

Tendrán derecho de suscripción preferente sobre las acciones nuevas todos los accionistas de Real Murcia CF, SAD que figuren legitimados como accionistas en el libro de socios a 16 de febrero de 2020, fecha de aprobación en junta de este acuerdo de oferta de suscripción de las nuevas acciones, y que no hayan manifestado con carácter previo su renuncia irrevocable a acudir al Aumento de Capital.

A cada acción existente de Real Murcia CF, SAD le corresponderá un derecho de suscripción preferente de un número entero de las nuevas acciones creadas, proporcional al valor nominal de las que ya poseen, teniendo que serlo obligatoriamente múltiplos del valor nominal de cada nueva acción, es decir, múltiplos de 0,122 euros.

PROCESO DE SUSCRIPCIÓN.

Fase 1 o Periodo de Suscripción Preferente

El periodo de suscripción preferente para los titulares de los derechos de suscripción se iniciará el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el ‘Boletín Oficial del Registro Mercantil’ (B.O.R.M.E.) y tendrá una duración de un mes a contar desde dicho momento. Las órdenes de suscripción que se cursen referidas al ejercicio del derecho de suscripción preferente se entenderán formuladas con carácter firme, irrevocable e incondicional. Los derechos de suscripción preferente no ejercitados durante el Periodo de Suscripción Preferente se extinguirán automáticamente, y sin derecho a compensación alguna, en el momento de la finalización del Periodo de Suscripción Preferente.

Asimismo, durante el Periodo de Suscripción Preferente los accionistas legitimados que ejerciten la totalidad de sus derechos de suscripción preferente, o que no hayan alcanzado el derecho de suscripción mínimo para poder ejercer su derecho, podrán solicitar simultáneamente la suscripción de acciones adicionales de Real Murcia CF, igualmente con carácter incondicional e irrevocable, para el supuesto de que al término del Periodo de Suscripción Preferente quedaran acciones no suscritas.

Fase 2 o Periodo de Asignación Adicional

En el supuesto de que, finalizado el Periodo de Suscripción Preferente, quedaran acciones sobrantes, se abrirá un proceso de asignación de acciones adicionales en el que se distribuirán las acciones sobrantes de la primera fase entre los accionistas legitimados que lo soliciten.

Este Periodo de Asignación Adicional tendrá una duración de 15 días naturales, y comenzará a partir del día siguiente a la finalización del Periodo de Suscripción Preferente.

Si el número de acciones adicionales solicitadas por los accionistas actuales fuera superior a las acciones sobrantes, se practicará un prorrateo en base al porcentaje de capital nominal sobre las acciones adicionales solicitadas. En ningún caso se adjudicarán a los accionistas legitimados más acciones de las que hubieran solicitado.

Al no ser necesario comunicar la intención ni la renuncia de sus derechos de suscripción preferente, el Real Murcia CF, SAD se reserva el derecho de aceptar o no las suscripciones que se realicen tras verificar la existencia de este derecho.

Fase 3 o Periodo de Suscripción Libre Limitada

En el supuesto de que, finalizada la Fase 2, quedaran todavía acciones sin suscribir o sobrantes, se abrirá un proceso de asignación de acciones adicionales en el que se podrán suscribir las acciones sobrantes tanto accionistas como no accionistas, con una limitación máxima en la capacidad de suscripción de 25.000 acciones por inversor, esto es 3.050€ de valor nominal, entendido como por CIF o NIF. Este periodo de suscripción libre limitada tendrá una duración de un mes, y comenzará a partir del día siguiente a la finalización de la Fase 2. Si en la Fase 3 el número de acciones adicionales suscritas y desembolsadas fuera superior a las acciones sobrantes, se aplicará como criterio de prelación: la fecha del ingreso del importe íntegro del valor nominal de las acciones nuevas que se quieren suscribir en esta fase, y en el caso de realizarse el ingreso el mismo día, tendrán preferencia aquellos inversores que hayan realizado una mayor suscripción y desembolso.

En caso de que a un ya accionista o inversor nuevo (no accionista) solicitase la suscripción de acciones adicionales, que finalmente no le pudieran ser asignadas, por existir un exceso de demanda de acciones adicionales, se le devolverá, a la finalización de todo el proceso, el importe correspondiente a la suscripción y desembolso de las acciones adicionales, que no le pudieran ser asignadas.

Fase 4 o Período de suscripción libre e ilimitada

Si tras el tercer periodo de suscripción quedaran acciones nuevas pendientes de suscribir, se ofrecerá la suscripción de las mismas a aquellos inversores nuevos institucionales y/o financieros o de cualquier tipo que lo deseen, sin límite de suscripción hasta completar el total de la ampliación de capital, en un periodo de tiempo comprendido de 15 días naturales desde la finalización del tercer periodo. Para este caso y dado que se dirige a inversores se establecerá una prima de emisión por acción equivalente al valor nominal de las mismas, es decir, de 0,122 euros por cada acción emitida.

Si el número de acciones suscritas en esta fase fuera superior a las acciones todavía disponibles, se aplicará el mismo criterio de prelación ya establecido para el periodo de la suscripción libre pero limitada a la Fase 3.

En caso de que un accionista actual o inversor nuevo solicitase la suscripción de acciones, que finalmente no le pudieran ser asignadas, por existir un exceso de demanda de acciones, se le devolverá, en el momento de finalización del proceso, el importe correspondiente a la suscripción y desembolso de aquellas acciones que no le pudieran ser asignadas.

CIERRE ANTICIPADO Y SUSCRIPCIÓN INCOMPLETA

Podrá al término de cada fase certificarse por el órgano de Administración, la cifra de capital social suscrita.

Asimismo, podrá darse por concluido el Aumento de Capital de forma anticipada, en cualquier momento, siempre y cuando hubiera quedado íntegramente suscrito. Por otra parte y de conformidad con lo previsto en el artículo 311 de la LSC, el acuerdo de la Junta del 16 de febrero de 2020, prevé expresamente la posibilidad de una suscripción incompleta de aumento de capital, de manera que, si dentro del correspondiente periodo total de suscripción (las 4 fases) no fuera suscrito íntegramente, la cuantía del aumento de capital quedará limitada al valor nominal de las acciones efectivamente suscritas y desembolsadas, quedando sin efecto el acuerdo de aumento de capital en cuanto al importe restante, y sin que los inversores puedan solicitar la devolución del importe aportado por este motivo.

METODO DE COMPRA

Los accionistas legitimados y los nuevos inversores que suscriban acciones en el plazo otorgado al efecto para cada periodo deberán desembolsar, en el momento de la suscripción, mediante transferencia, siendo la fecha de suscripción la de emisión del pago por parte del suscriptor, por la totalidad del valor nominal de las acciones, mediante ingreso directo, transferencia, *Paypal, plataforma de pago equivalente, Tarjeta, o cualquier medio electrónico de pago que acredite de forma efectiva la realidad del ingreso. Dicho ingreso se realizará en la cuenta bancaria número ES67 3005 0038 2025 8061 4226 de CAJA RURAL CENTRAL, habilitada especialmente para ello por parte del órgano de administración de la sociedad. Tras realizar el ingreso se deberá enviar completar el siguiente BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN y enviarlo adjuntado junto con el justificante de transferencia a la dirección de correo: ampliaciondecapital@realmurcia.es