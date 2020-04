Clubes de 2ªB proponen la creación de una categoría intermedia entre la Segunda y la 2ªB

Clubes de Segunda B, entre ellos Real Murcia y UCAM Murcia CF, se han unido para proponer la creación de una categoría intermedia entre #LigaSmarBank y la Segunda B.

Esta categoría estaría formada por dos grupos y veinte equipo cada grupo: Los 4 descendidos de la Segunda División, los 12 que jugaron playoff de ascenso y no ascendieron en la temporada 2019-20 a Segunda División A y los clasificados entre el 5º y 10º, ambos incluidos, de cada uno de los cuatro grupos que componen la categoría en la actualidad.

Esta temporada la opción que prospere es muy complicado.

Tras la situación abierta por la propia RFEF, hace una semana, con su propuesta de dar por terminada la temporada con la disputa de una fase de ascenso que jugarían los cuatro primeros de cada uno de los grupos, y sin descensos, una serie de clubes, alrededor de treinta, ha puesto sobre la mesa del ente federativo un proyecto para reestructurar la división de bronce. Aunque se lleva ya varios años hablando de la necesidad de lavar la cara a la categoría, nunca llega la oportunidad.

Tampoco parece preocupar eso a la RFEF que, ante la incertidumbre actual, ha propuesto un plan para cerrar la liga 2019-2020 que implicaría aumentar el número de equipos de futuras temporadas, pasando de 80 a 98 y de cuatro a seis grupos. En la jornada del lunes Luis Rubiales, presidente de la federación, mantuvo una reunión con las territoriales para avanzar sobre su propuesta. A día de hoy no ha habido una resolución concreta e incluso, tras hablar con en el CSD, se aplaza la resolución durante unos días. Hay que recordar que FC Cartagena y Yeclano Deportivo jugarían por el ascenso, mientras los dos equipos de la capital habrían terminado la temporada. Todo este asunto ha abierto una brecha importante en el fútbol regional ya que Real Murcia y UCAM han mostrado su total rechazo a la propuesta de la Federación.

Más de treinta clubes de todos los grupos ya habrían dado su visto bueno a un proyecto que propone dividir en dos la actual Segunda B. Por un lado se crearía una liga denominada Segunda B Élite que estaría formada por cuarenta equipos repartidos en dos grupos. Ellos competirían por cuatro plazas de ascenso al fútbol profesional.

Según se expone en el dossier enviado a la Federación, los campeones de cada uno de los dos grupos ascenderían directamente a Segunda División. Los segundos y los terceros competirían en un play off en el se repartirían los otros dos billetes al fútbol profesional.

Para establecer la competición de esta nueva categoría se tendría en cuenta la clasificación actual, teniendo en cuenta que la Federación ya da por hecho que no se va a poder disputar lo que queda de liga regular. Los doce equipos que no asciendan a Segunda en el play off exprés pasarían a jugar esta liga élite. A ellos se unirían los conjuntos clasificados entre el quinto y el décimo lugar, ambos inclusives. La competición se completaría con los cuatro equipos que descienden de Segunda.

Si saliese adelante esta propuesta reformista, el Real Murcia y el UCAM estarían el próximo curso en la liga Élite. El FC Cartagena y el Yeclano también siempre y cuando no pudieran ascender a Segunda.