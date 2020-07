Clint Robinson, primera renovación de Real Murcia Baloncesto

El pívot jamaicano, Clint Robinson, renueva su compromiso con el Real Murcia Baloncesto por una temporada. Sus 11,8 puntos por partido y 5,9 rebotes por encuentro han sido el aval para cumplir los objetivos en la campaña del ascenso a LEB Oro.

Ahora, con el acuerdo entre entidad y jugador, el ‘cinco’ de 2,03 metros seguirá mostrando su calidad junto a sus compañeros en la categoría de plata del baloncesto español.

17 rivales de otras 11 autonomías y Melilla

El Real Murcia Baloncesto, que debutará en la Liga LEB Oro durante la campaña 2020/2021 tras haber ascendido desde la LEB Plata y hecho su inscripción hace unos días, tendrá 17 rivales de otras 11 comunidades autónomas del país y la ciudad autónoma de Melilla.

La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha informado de la no inscripción del Marín Ence Peixegalego, lo que hace que la competición quede con 18 equipos y no con los 19 inicialmente previstos después de que no hubiese descensos por la paralización de la competición por la expansión del coronavirus y ascendieran desde la categoría inmediatamente inferior el Murcia, como campeón; el UBU Tizona Burgos y el Bàsquet Girona, y ello “en espera de lo que suceda con los clubes pendientes de su ingreso en Liga Endesa”, según ha indicado la propia FEB.

Esa relación de 18 equipos la forman los clubes Melilla Sport Capital, Leche Río Breogán de Lugo, UBU Tizona, Palencia Baloncesto, Leyma Coruña, Ourense Baloncesto, Cáceres Patrimonio de la Humanidad, Liberbank Oviedo Baloncesto, Palmer Alma Mediterránea Palma, HLA Alicante, Afanian CB Almansa, ICG Força Lleida, Tau Castelló, Levitec Huesca, Bàsquet Girona, Real Murcia Baloncesto, Covirán Granada y ZTE Real Canoe de Madrid.

Así pues, en la LEB Oro 2020/2021 a día de hoy hay equipos de Melilla, Galicia, Castilla y León, Extremadura, Asturias, Baleares, Valencia, Castilla La Mancha, Cataluña, Aragón, Murcia, Andalucía y Madrid.