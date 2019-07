Chavero: "Sólo pienso en ascender con UCAM Murcia CF "

El primer equipo del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha arrancado esta mañana la pretemporada 2019/20. Los jugadores universitarios han realizando las pruebas médicas y físicas en el Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo, situado en el UCAM Sports Center, junto a los especialistas del Hospital Mesa del Castillo.

Antes de iniciar las pruebas de fuerza, Alejandro Chavero ha atendido a los medios de comunicación. “La primera toma de contacto ha sido positiva y con muchas caras nuevas. Vengo con muchas ganas de empezar, se me han hecho muy largas las vacaciones. Ahora toca ponerse bien físicamente para estar al máximo nivel durante toda la temporada”, confirmó el centrocampista.

Respecto a su futuro, Chavero ha dejado claro que “voy a jugar aquí. El verano ha sido tranquilo, no he hablado con nadie y por mi cabeza no ha pasado la opción de cambiar de equipo. Estoy muy contento en este Club, vine aquí para intentar ascender y creo que este año se puede conseguir”, destacó.

“Para mí el reto es ascender, creo que hay que optar a lo máximo, aunque luego la competición nos pondrá donde nos merezcamos estar. Pienso que hay que pensar siempre en metas ambiciosas, con humildad por supuesto. Esto va semana a semana y solo acabamos de empezar”, añadió.

Esta mañana, el futbolista, natural de Barcelona, ha conocido a las nuevas incorporaciones del UCAM Murcia para la temporada 2019/20. “Ya conocía a alguno de los nuevos fichajes. La verdad es que Pedro está trabajando muy bien. Estoy seguro que entre él y el entrenador intentarán confeccionar una plantilla lo más competitiva posible”, explicó.

El centrocampista también ha hablado de su relación con el nuevo míster: “Hemos charlado un par de veces a lo largo del verano. Yo personalmente ya lo conocía. Me ha transmitido ánimos y mucha suerte para este inicio de pretemporada”.

Por último, Chavero ha valorado los rivales del grupo IV de 2ª División B para este nuevo curso que dará comienzo a mitad del mes de agosto: “Este año hay mucha competencia y habrá que estar a un gran nivel para acabar entre los cuatro mejores del grupo. El Cartagena posiblemente hará una gran plantilla, al igual que el Recre y el Córdoba. Además, el San Fernando también está firmando bien y puede estar en la pelea como el Badajoz y el Real Murcia.”.