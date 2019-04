Chavero: "Vuelvo a mi casa"

Alejandro Chavero ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol junto al director deportivo Pedro Reverte y a Miguel López, director de Global París, empresa miembro del UCAM Business Club que ha patrocinado la llegada del futbolista catalán a la disciplina azul y dorada.

Pedro Reverte ha sido el encargado de darle la bienvenida ante los medios de comunicación: "Chavero es un jugador polivalente, que conoce bien el Club, al míster y encaja a la perfección con el perfil de futbolista que buscábamos para estos últimos ocho partidos. Era nuestra primera opción y agradecemos tanto su predisposición, como la del Ibiza para que hoy podamos presentarle como nuevo jugador del UCAM Murcia. Esperamos que tenga suerte aquí y nos ayude a cumplir los objetivos en esta recta final del campeonato”.

El propio jugador ha querido comenzar su intervención agradeciendo "al Ibiza su trato durante estos meses y, en especial, a Amadeo Salvo por todo lo que me ha ayudado en aspectos personales. También agradezco a Pedro Reverte, a Munitis y a José Luis Mendoza su confianza y por haberme llamado para intentar conseguir el objetivo de los playoffs”.

El jugador ha recordado que “desde que salí del UCAM Murcia he mantenido buena relación con Pedro. Pienso que vuelvo a casa y estoy muy contento de estar aquí. Aquel año nos quedamos a las puertas del ascenso, pero ahora solo pensamos en ganar al Badajoz. Luego ya habrá tiempo de hablar de playoff”.

Chavero ha reconocido que “el Club ha crecido mucho desde la temporada en la que jugué aquí, está todo muy cambiado para bien. El Club sigue creciendo y se va profesionalizando cada año más”.

En el aspecto personal, Chavero espera "estar al máximo nivel para estos últimos ocho partidos. Voy a intentar dar mi mejor versión para ayudar al equipo a conseguir el objetivo". El catalán, además, dice no sentirse más responsable que sus compañeros por llegar ahora siendo la primera opción tanto de Reverte como de Munitis: “No me siento así. Creo que tengo la misma responsabilidad que cualquier otro jugador que esté dentro de este vestuario. Sí es verdad que dentro del campo puedo aportar mi veteranía, y creo que me han traído aquí para demostrar ciertas cosas que espero hacer bien en esta recta final”.

Global París, sinónimo de confianza

Global París un grupo empresarial ubicado en Murcia. Dentro sus nuestras áreas de negocio, se encuentra como eje central, la reutilización y el reciclado de residuos mediante los cuales generan materias primas, en este sector encontramos Desguace París y eRecycling.

Por otro lado, ofrecen servicios empresariales, contando con más de 10.000 clientes nacionales e internacionales, en lo relacionado a los “IT Services”, logística, construcción y la organización de viajes empresariales.