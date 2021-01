Cate: "Queríamos agotar las opciones de jugar la Copa del Rey"

Emanuel Cate, pívot rumano del UCAM Murcia Club Baloncesto, ha apuntado este viernes que querían "pelear nuestras opciones hasta el final para clasificarnos para la Copa del Rey" y que, tras no poder hacerlo, ahora se centran en "una segunda vuelta de la Liga Endesa en la que podemos hacer cosas muy buenas".

Cate, de 23 años, ha hecho estas manifestaciones tras la vuelta de la plantilla dirigida por Sito Alonso al trabajo colectivo tras haber cumplido con el confinamiento obligado por la detección de varios casos positivos por coronavirus.

El equipo es noveno en la tabla con ocho victorias y ocho derrotas y no ha podido disputar los dos últimos encuentros de la primera vuelta, ante el Baxi Manresa en casa y frente al líder Real Madrid en la capital de España.

"Tuvimos una situación delicada y por desgracia estuvimos 10 días encerrados por la covid, en los que hicimos todo lo que dependía de nosotros para mantener la forma ya que entrenamos en casa con el preparador físico, Manu Marín, antes de volver a la pista. Poco a poco hemos recuperado sensaciones", ha dicho el de Bucarest.

Para Cate, llueve sobre mojado: "Con la selección de Rumanía ya estuve otros ocho días confinado y me voy acostumbrando a la cuarentena. No es algo que me guste, pero hay que recuperar el ritmo y me siendo bien".

Con respecto a la decisión de aplicar el criterio del porcentaje de victorias para otorgar la octava plaza que había disponible para la Copa y a la que aspiraban los universitarios Cate ha dicho lo siguiente: "Nos ha tocado vivir esta situación con la Copa y queríamos pelear nuestras opciones hasta el final para clasificarnos, aunque tenemos que seguir porque queda una segunda vuelta en la que podemos hacer cosas muy buenas".

El siguiente compromiso para el UCAM CB será el sábado 23, a las 18 horas, frente al Hereda San Pablo Burgos en el Palacio de los Deportes de Murcia.

"Todavía nos quedan varios entrenamientos antes de ese encuentro y hay que aprovechar cada minuto de trabajo porque viene para nosotros un calendario cargado por delante y tenemos que llegar a un ritmo que poder mantener para así competir", ha declarado al respecto.