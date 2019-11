Cate: "Para ganar a Valencia Básket tenemos que estar al cien por cien".

El pívot rumano Emanuel Cate se ha pasado hoy por los micrófonos de COPE Murcia para analizar la marcha del equipo tras la victoria del pasado sábado en Andorra y el compromiso del domingo, a las ocho de la tarde, en el Palacio de los Deportes ante Valencia Básket. En este partido tuvo una actuación destacada y ha comenzado señalando que "tenía ganas que me saliera un partido como el de Andorra. Hasta ahora no había podido hacer una actuación completa. Estaba trabajando bien pero no acababan de salir las cosas".

De cara al partido del próximo domingo ante un Valencia Básket que está con el mismo número de victorias que UCAM. "Esta semana estamos trabajando bien y esperemos que lleguen muy cansados de su partido de Euroliga en Grecia. Independientemente de como lleguen vamos a hacer todo para ganar. Tendremos que estar muy concentrados los cuarenta minutos. Debemos llegar en las mejores condiciones para tener opciones de ganar. Valencia es un equipo unido, que llevan mucho tiempo jugando juntos. Es un equipo muy bueno. Va a ser un reto muy importante para nosotos".

Respecto a la afición ha indicado que los necesitamos: "ellos son como el sexto jugador para nosotros".

Sobre la situación personal indica que "tengo que seguir así. Hasta ahora no había jugado mi mejor baloncesto. Día a día estoy mejorando y espero que las cosas me salgan como en Andorra".

El equipo universitario ha tenido este miércoles jornada de descanso y mañana retornarán al trabajo para preparar el compromiso ante un Valencia Básket en el que su entrenador, Jaume Ponsarnau está muy cuestionado. Ambos conjuntos llegan con un balance de tres victorias y cuatro derrotas.