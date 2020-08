Cate: "Estoy muy orgulloso de seguir en Murcia, el lugar ideal para seguir creciendo"

Después de cuatro meses, Emanuel Cate, ha podido pisar de nuevo la pista del Palacio de los Deportes y entrenar junto a sus compañeros del UCAM Murcia. El pívot rumano vivirá su tercera temporada vistiendo la camiseta universitaria, después de haber renovado por dos temporadas recientemente. Un acuerdo que muy satisfactorio para las dos partes. “Estoy muy orgulloso de seguir en este club. Tenemos en común que es un sitio muy ambicioso y creo que es perfecto para crecer. Quería darle continuidad al proceso de mi formación como jugador y seguir entrenando con Sito”.

Temporada tras temporada, el nivel de Emanuel Cate va “in crescendo”. Aunque no llegó a finalizar la pasada campaña, dejó muy buenas actuaciones individuales que dieron muestra de su potencia. “Con las ganas que tengo de trabajar, espero mejorar lo que hice la pasada temporada y, sobre todo, los resultados del equipo”. Para ello se muestra más maduro tanto dentro como fuera de la pista. También ayuda a que sus nuevos compañeros se adapten al club y a la liga. “Ahora tengo un poco más de experiencia en los vestuarios. No soy el que llega y no conoce nada, sino que puedo ayudar a los demás. Creo que tenemos un grupo con muchas cosas en común, con gente humilde y trabajadora”. Afirma el pívot rumano sobre el grupo de esta temporada.

De cara a los objetivos planteados para la nueva campaña, el jugador universitario tiene claro que es muy pronto para aventurarse y la pandemia ha enseñado que solo se puede pensar en el ahora. “Lo que podemos controlar es entrenar duro cada día. Cómo cada año, queremos comenzar dando todo lo que podemos. Ahora mismo no podemos mirar muy a largo plazo. Tenemos que entrenar duro e ir a ganar cada partido. Personalmente tengo muchas ganas de jugar, porque he estado cinco meses sin hacerlo”.