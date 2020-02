Casi 5.000 espectadores disfrutaron en La Manga Club del España-Japón

ha acogido este fin de semana la eliminatoria de la Copa Federación, donde las selecciones de tenis femenino de España y Japón han jugado el pase a la final del torneo que tendrá lugar en Budapest del 14 al 19 abril y donde jugarán 12 países.

El encuentro ha contado con el equipo de Anabel Medina, formado por Sara Sorribes, Aliona Bolsova, Lara Arruabarrena, Georgina García-Pérez y Carla Suárez que ha jugado su última Copa Federación y sustituyó a Garbiñe Muguruza (actual número 32 del mundo) para jugar este playoff contra la selección nipona, liderada por Toshihisa Dobashi y con jugadores de la talla de Naomi Osaka, Misaki, Doi, Yumi Nara, Eina Shibahara y Shuko Aoyama. El conjunto español/nipón, ha triunfado 3-2 tras derrotar al equipo español/nipón.

El 7 de febrero a las doce del mediodía se jugó en La Manga Club el primer partido de individuales que continuó con un segundo partido. Del mismo modo, el sábado día 8 de febrero, a las once de la mañana se disputó el tercero, seguido de un cuarto y el de dobles.

Antes de haber ganado esta eliminatoria que llevará directamente al equipo español/nipón a la final de la Copa del Mundo del tenis femenino, la selección española femenina se reencontró con la japonesa en una anterior eliminatoria que se disputaron en la ciudad japonesa de Kitakyushu, en la que el equipo dirigido por Medina ganó 2-3.

La Manga Club, ha sido un año más, el complejo seleccionado para jugar la última eliminatoria de la Fed Cup. Tras la visita del equipo español al complejo en 2018, la Real Federación Española de tenis (RFET) volvió apostar en 2020 por el complejo cartagenero de manera consecutiva.

Este evento deportivo, ha sido una cita única que ha reunido a muchísimas personalidades del tenis, aficionados y profesionales del juego. El acto ha contado con la asistencia de personalidades como Ana Belén Castejón, alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, vicealcaldesa de Cartagena, Miguel Díaz, presidente de la federación de tenis de España, Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, o Francisco Sánchez López, director general de deportes de la Región de Murcia, entre otros.

Homenajes de éxitos en La Manga Club



María José Martínez, tenista yeclana retirada a finales de 2019, ha sido homenajeada este fin de semana en el complejo cartagenero.

La Real Federación Española de Tenis (RFET) recibió un premio en reconocimiento a toda su carrera en el mundo del tenis. Martínez, acudió este fin de semana a La Manga Club para presenciar la eliminatoria de la Copa Federación que se celebró en el resort. “A mí siempre me ha encantado competir para mi país y tengo recuerdos muy bonitos de este campeonato. Además, siempre que he jugado la Copa Federación me ha dado un extra de confianza para los siguientes torneos que he disputado” asegura la ex tenista ganadora de cinco torneos profesionales del circuito WTA a nivel individual.

Del mismo modo, el sábado día 8 de febrero, Arancha Sánchez Vicario que acudió a La Manga Club para apoyar al equipo español, recibió el Premio al Compromiso. “Estoy muy satisfecha y agradecida de que hayan pensado en mí después de tanto tiempo y en una competición que me trae tantos buenos recuerdos y en la que he tenido tantos éxitos” recalcó.

Las instalaciones del Centro de Tenis de La Manga Club es uno de los centros de tenis al aire libre más importantes de Europa. Con 28 pistas, 20 de ellas de tierra batida (además de la pista de exhibición y la pista central, con capacidad para 2000 espectadores), cuatro pistas rápidas, cuatro de hierba artificial y pádel, el centro de tenis cuenta con una avalada experiencia en la organización de diferentes eventos deportivos. La Final de la Copa Davis, o el Open de Tenis ITF Grado 1 han sido algunos de los torneos a nivel internacional que han tenido lugar en el complejo de La Manga Club posicionándolo como un centro de referencia en este deporte.

Además, La Manga Club continúa ampliando cualquier alianza posible con corporaciones del sector para ofrecer los mejores servicios y la máxima calidad en relación al tenis. De este modo, el complejo cuenta con un acuerdo de colaboración con la Tennis Europe y es la sede de entrenamiento en el extranjero de numerosas federaciones europeas.