El FC Cartagena apuesta con su cantera por el Juego Límpio

El FC Cartagena SAD ha presentado esta mañana una novedosa campaña para fomentar el juego limpio entre los equipos de Cantera. Para dar a conocer todos los detalles de esta iniciativa, llamada ‘FÚTVOL con V de Valores’ y del proyecto de Cantera del Club, han comparecido ante la prensa el director de Cantera del FC Cartagena, Javier Madrid; el presidente de la Fundación, Isidoro García; Sivori, miembro de la Comisión Técnica del FC Cartagena; y Carlos Victoria, director de Metodología de Cantera.

El primero en tomar la palabra fue Isidoro García, quien recordó que “la Fundación del FC Cartagena desde su creación se ha intentado educar, formar y hacer competir a los jugadores para que el día de mañana alguno pueda llegar a nuestro primer equipo. Hemos realizado muchas visitas a asilos de ancianos, hemos hecho vídeos educativos y hemos realizado charlas para evitar el acoso escolar en los centros escolares”.

Sivori, persona que realiza la función de enlace entre el primer equipo y la Cantera, hizo hincapié en el objetivo del club. “Lo que pretendemos es que jugadores de nuestras bases puedan llegar al primer equipo. No nos interesa que tengan presencia en uno o dos partidos, sino que se mantengan en el equipo independientemente de la categoría en la que nos encontremos”, afirma. Lo que se busca a la hora de traer un jugador es “que sea talentoso y una vez que esté aquí pulirlo, para sacarle el mayor partido posible. Queremos dotar a nuestra cantera de una identidad propia. No les vamos a decir qué sistema de juego emplear porque queremos variedad pero sí le vamos a incidir en la idea de juego, eso no es negociable”. destacó.

Mini derbis en la semana del partido ante el Real Murcia

Real Murcia y FC Cartagena jugarán en Nueva Condomina el próximo 8 de diciembre y ambos clubes han preparado una serie de mini derbis y jornadas de conviencia que tendrán lugar durante las jornadas previas. Isidoro García, presidente de la Fundación del FC Cartagena lo ha comunicado este martes