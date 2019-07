Carlos López: "Cuando llegó la oferta de UCAM CF no lo dudé en venir"

Carlos López ha sido presentado como nuevo jugador del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol en la sala de prensa de La Condomina.

“Carlos viene para jugar en la posición de pivote. Llega del filial del Deportivo de la Coruña. Allí realizó la pretemporada con el primer equipo el año pasado. Esta temporada ha apostado por estar en este proyecto y agradezco su predisposición. Espero que tenga mucha suerte este año”, presentó Pedro Reverte al reciente fichaje ante los medios de comunicación.

En este acto, el joven centrocampista ha estado arropado por nuestro director deportivo; Pablo Rosique, director general de Deporte de la UCAM; y Lalo García, jefe de prensa y relaciones instituciones de Coca-Cola en la zona del sureste.

Carlos López ha declarado que ha elegido al UCAM Murcia “por su proyecto. El año pasado ya quise estar aquí, pero no se pudo cerrar. En cuanto me llegó la oferta, no me lo pensé y decidí venir a este Club”.

El futbolista, de 23 años y natural de Castellón, se he definido como “un jugador de corte defensivo. He jugado tanto de central como pivote, pero me siento más cómodo jugando en el centro del campo”.

Este sábado, a partir de las 19:30h, el centrocampista podría contar con sus primeros minutos como nuevo jugador del UCAM Murcia frente al Elche CF en La Condomina. “Conocía a Rubén Albés de haberme enfrentando a él. Yo estoy listo y a su disposición. Este año esperamos hacer un gran año. Somos un equipo ambicioso, pero tenemos que ir a día a día”, finalizó.