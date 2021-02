Carlos Alcaraz, suma y sigue

La joven promesa española Carlos Alcaraz sorprendió al belga David Goffin (1) al derrotarlo por un doble 6-3 y se enfrentará en los cuartos de final del torneo Great Ocean Road al brasileño Thiago Monteiro.

Alcaraz, que superó la primera ronda tras la temprana retirada de su rival Attila Balazs por lesión, no acusó la estricta cuarentena a la que se sometió durante catorce días sin poder abandonar la habitación y abrumó al decimocuarto clasificado mundial Goffin.

Ambos jugadores tuvieron dificultades en cerrar los juegos con el servicio, pero el español, con más desparpajo que rival, concretó la tercera rotura para establecer un 4-2 que acabaría siendo suficiente para apuntarse el primer asalto por 6-3.

El murciano logró tres 'breaks' más para certificar la victoria más valiosa, en cuanto a potencial de su rival, de su joven carrera.

Su rival en siguiente ronda, el brasileño Monteiro, llegará a la cita tras superar en una exigente lucha al local Matthew Ebden, al que superó por 6-7(6), 6-4 y 6-3.

El joven español Carlos Alcaraz aseguró que se encuentra muy bien físicamente a pesar de la estricta cuarentena a la que sometió y valoró su alto nivel tenístico después de eliminar al belga y decimocuarto clasificado mundial David Goffin (1) en los octavos de final del torneo Great Ocean Road.

“Durante la cuarentena intenté mantenerme bien físicamente y seguir el plan fijado al pie de la letra. Tengo muchas ganas de mantener este nivel de cara al Grand Slam”, comentó el murciano, que se enfrentará en la siguiente ronda al brasileño Thiago Monteiro.

“Al final el encuentro estaba muy contento tras encontrarme con mi entrenador Juan Carlos Ferrero y mi compañero Pablo Carreño”, añadió la joven promesa tras explicar que su plan fue imponer su juego basado en la agresividad.

“Siempre entro en la pista pensando que puedo ganar porque es fundamental pensar positivo. Desde los primeros juegos me he encontrado bien y he visto que podía hacerme con el partido”, argumentó.

Por último, Alcaraz admitió que este tipo de victorias le dan confianza de cara al Abierto de Australia pero que no altera en absoluto la forma de encararlo.