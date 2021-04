Carlos Alcaraz se queda a las puertas de su primera final en un ATP

El joven tenista murciano Carlos Alcaraz Garfia se ha quedado sin su primera final del ATP World Tour al caer frente al mallorquín Jaume Munar en las semifinales del Abierto de Andalucía, torneo de la categoría 250 que se celebra en la localidad malagueña de Marbella y en la que se ha visto superado por detalles en la penúltima ronda en un reñido encuentro que se ha resuelto en dos sets por 7-6 (4) y 6-4 tras 1 hora y 54 minutos de contienda.

El de El Palmar, de 17 años y que ocupa el puesto número 133 del mundo, se vio superado por

Munar, de 23 años y que es el 95, a pesar de que el choque comenzó bien para sus intereses.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero se colocó con 2-0 a favor y ya un "break", pero Munar reaccionó para igualar el marcador (2-2) y a partir de ese momento cada jugador fue ganando su saque. Eso propició que el set se resolviera en la muerte súbita. Ahí Alcaraz tomó ventaja otra vez con un 2-0 y luego con un 3-1, pero perdió fuelle ante un contrincante que fue capaz de anotarse seis de los siete puntos siguientes y, de ese modo, llevarse la primera manga.

Ese desenlace, tras una hora justa, le hizo daño a Alcaraz, que cedió su saque en el segundo juego del siguiente parcial (0-2).

No obstante, "La Roca" mostró su fuerza mental para mantenerse firme y empatar a 2 y a 3. No llegó a tomar la delantera y fue de nuevo a remolque (3-5) y, aunque peleó hasta el final, porque eso el murciano no lo negocia, acabó cayendo por 4-6 después de otros 54 minutos con los que concluyó un encuentro muy disputado en el que Alcaraz sumó 70 puntos por los 80 de su oponente.

Concluyó de esa manera la andadura de Alcaraz en el Abierto de Andalucía, en el que se reencontraba con la tierra batida y en el que ha sido capaz de ganar al serbio Nikola Milojevic, al toledano Feliciano López y al noruego Casper Ruud hasta cruzarse con Munar, quien será el que dispute la final frente al asturiano Pablo Carreño, vencedor en semifinales ante el barcelonés Albert Ramos por 6-1, 3-6 y 7-6 (5).