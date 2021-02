Carlos Alcaraz gana su primer partido en un Grand Slam

El día 9 de febrero será recordado como aquel en el que Carlos Alcaraz, con 17 años y 19 días edad, ganó su primer partido en un cuadro principal de Grand Slam. El joven tenista murciano lo consiguió en la segunda jornada del Australian Open 2021 luego de superar al holandés Botic Van de Zandschulp con parciales de 6-1, 6-4, 6-4 en una hora y 54 minutos de juego.

Un resultado que lo convierte en el jugador más joven en ganar un partido de Grand Slam desde que el australiano Thanasi Kokkinakis superó a Igor Sijsling en el Australian Open 2014. Una nueva marca de juventud para Alcaraz, que también se volvió el jugador más joven en pasar una fase previa de este certamen desde Novak Djokovic en 2005.

Carlos Alcaraz comenzó su marcha en el primer major de la temporada arrasando en la primera manga, en la que no enfrentó puntos de ruptura, quebró en dos ocasiones y perdió solo nueve puntos. Y a pesar de verse igualado a tres en el segundo parcial luego de una ventaja de 3-1, el nacido en Murcia no dejó confirmar el primer quiebre en el partido de su rival y marcó el 2-0 en sets en apenas una hora y 17 minutos de partido.

Pero no todo pudo seguir siendo tan rápido para el español. Tanto así que no hubo break points en los primeros ocho juegos del tercer set. La primera oportunidad de ruptura del saque llegó en el 4-4, a favor de Alcaraz. No concretó el primero. Ni el segundo. Pero sí el tercero, gracias a una doble falta rival.

Y en el siguiente juego, sacando para el partido, Alcaraz no desaprovechó la oportunidad y selló la victoria luego de un debut en el que conectó dos aces, firmó un 77% de efectividad con el primer servicio y conectó 26 tiros ganadores contra 23 errores no forzados. Ya son tres victorias a nivel de gira en la temporada, luego de alcanzar la semana pasada los octavos de final en el Great Ocean Road Open (venció a David Goffin en segunda ronda).

Con este resultado, el actual No. 141 del mundo asegura irrumpir por primera vez en su carrera en el Top-130 del FedEx ATP Rankings. Un nuevo triunfo lo ayudaría escalar aún más, cuando enfrente al sueco Mikael Ymer, quien viene de sorprender al polaco Hubert Hurkacz, preclasificado No. 26 del certamen, luego de vencerlo con parciales de 3-6, 6-3, 3-6, 7-5, 6-3.