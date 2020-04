CAR abrirá gratis para los deportistas de alto rendimiento tras confinamiento

La Dirección General de Deportes pondrá de forma gratuita el Centro de Alto Rendimiento de Los Narejos (Los Alcázares) a disposición de los deportistas regionales de máximo nivel y que habitualmente desarrollan su actividad en otras instalaciones similares, como la residencia Blume de Madrid y el CAR de Barcelona.

Así lo ha dicho el director general de Deportes, Francisco Sánchez. "Es algo que vamos a hacer cuando el Gobierno central autorice la actividad y los deportistas podrán utilizar el CAR sin ningún coste. Allí pondremos todos los recursos y servicios que tenemos a nuestro alcance al servicio de ellos", ha apuntado.

"Yo quiero que nuestros deportistas de alto nivel sean consideramos como lo que son y para eso hay que poner todas las medidas necesarias para que puedan trabajar y para ellos trabajar para es entrenar para no perder la forma y estar bien física y mentalmente", ha indicado.

"Me da pena que para algunos nuestros deportistas sean lo primero cuando hay que sacarse fotos con ellos, cuando consiguen triunfos, y ahora que nos están lanzando un SOS sean los últimos", ha añadido Sánchez, quien ha criticado al Consejo Superior de Deportes (CSD) por su gestión en este tiempo en el que está paralizado el deporte por el estado de alarma declarado en el país.

"El CSD debe escuchar a las comunidades autónomas y es que desde la reunión que tuvimos hace más de un mes yo no he vuelto saber nada de ellos. No podemos enterarnos de los planes del Gobierno por las noticias que aparecen en la prensa, pues eso no es poner en común esfuerzos para salir de la crisis y que no invada al mundo del deporte", ha manifestado el responsable de la parcela deportiva en la comunidad.