El campeonato de España para profesionales se disputará entre Los Alcázares y Murcia

El Campeonato de España de ciclismo en ruta para profesionales se celebrará en la Región de Murcia del 28 al 30 de junio. La prueba reina tendrá lugar el 30 de junio con un recorrido de 195 kilómetros que saldrá de Los Alcázares (9:00 horas) y finalizará en la avenida Infante Don Juan Manuel de Murcia (entre las 13:30 y 14:00 horas, dependiendo de la velocidad media del pelotón).

Tras hacer un recorrido por la Costa Cálida, los ciclistas subirán el alto de la Cresta del Gallo y posteriormente realizarán un circuito de cerca de 19 kilómetros entre la pedanía murciana de La Alberca y Murcia.

Es la quinta ocasión que el campeonato de España se celebra en la Región de Murcia, la primera vez fue hace 40 años y la anterior en 2005. “Tenemos la ocasión de acoger un evento de primer nivel, que nos permitirá durante tres días ver por las carreteras de la Región a los mejores ciclistas de España”, dijo la consejera de Educación, Juventud y Deportes en funciones, Adela Martínez-Cachá, durante la presentación del recorrido.

La prueba con mayor número de participantes es la correspondiente a la categoría Élite y Élite-UCI Hombres (profesional), con un total de 194,9 kilómetros, transcurrirá por El Carmolí, Punta Brava, Los Urrutias, Los Nietos, Portmán, La Unión, El Algar, Cabo Palos, Los Urrutias, Los Alcázares, Dolores de Pacheco, Avileses, San José de la Vega, La Alberca y Murcia. La salida se situará en la Avenida de la Libertad de Los Alcázares y la meta en la Avenida Infante Juan Manuel de Murcia.

Por su parte, las competiciones femeninas y Sub 23 hombres en línea se celebrarán el sábado, 29 de junio y trascurrirán entre Archena y Lorca (los ciclistas transitarán además por los municipios de Mula, Pliego, Fuente Librilla, Alhama y Aledo). A las 9:30 horas arrancará la prueba en línea Sub 23 hombres sobre un trazado de 157,8 kilómetros y con el alto de La Perdiz en el trayecto. Las competiciones de las categorías Élite y Sub 23 féminas darán comienzo a las 16:30 horas sobre un recorrido de 120,7 Km.

Las competiciones contrarreloj individual, tanto masculina como femenina, se celebran durante la primera jornada del Campeonato de España, el viernes, 28 de junio, y el recorrido se ha diseñado íntegramente para que no salga del municipio de Yecla.

Comenzará a las 10:00 horas con la categoría Sub 23 hombres, que rodarán sobre 21,6 kilómetros; a partir de las 11:30 horas las ciclistas Élite y Sub 23 féminas realizarán el mismo recorrido, y cerrarán la jornada los Élite y Élite-UCI hombres (desde las 16:30 horas) con un recorrido de 39,4 km. Tanto la salida como la meta estarán situadas en la anida de La Feria de Yecla.

Dos corredores murcianos optan a repetir triunfos en el Campeonato de España, Alejandro Valverde (campeón en 2008 y 2015 y oro en la categoría Sub 23 en 2001), que será homenajeado, y José Joaquín Rojas (2011 y 2016). En total, competirán 565 deportistas (435 hombres y 130 mujeres), entre ellos Luís león Sánchez, Rubén Fernández, Eloy Teruel y Gloria Rodríguez.

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes colaborado en la financiación de la competición con 60.000 euros, la mitad del presupuesto total de este Campeonato de España.