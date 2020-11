Augusto César Lima, pívot del UCAM Murcia CB, ha convertido en viral en Twitter una campaña, promovida por el jugador brasileño, para ayudar a todas esas personas que como consecuencia de la crisis originada por el coronavirus no tienen en estos momentos para comer. El pívot universitario lanzó el siguiente mensaje a través de su cuenta personal.

A menudo utilizamos twitter para criticar, pero ¿qué tal si lo ulitilizamos para ayudar a la gente que más lo necesita? Quiero comenzar una campaña para proporcionar alimentos a las familias más necesitadas.

¿Quién se suma?"Si por la situación que vivimos no puedes trabajar y no tienes para comer, no dudes y no tengas vergüenza de escribirme. Por privado. Un paquete de fideos, arroz, pasta, leche o algo voy a tener para ofrecerte Siempre!! No te vayas a la cama y mucho menos tus hijos, sin comer. ¿Quién más se suma? Entre todos podemos, cuenta conmingo".

El reto lanzado por Lima no tardó en tener reacciones en la misma red social y han sido muchas las personas, tanto deportistas como anónimas que han respondido lanzando su apoyo a esta campaña. El propio club y varios medios de comunicación lanzaron rápidamente su mensaje de apoyo. En los últimos días el brasileño también ha formado parte activa de la campaña Movember Murcia en la lucha contra el cáncer de próstata.

El capitán de ElPozo Murcia Costa Cálida fue de los primeros en reaccionar enviando el siguiente mensaje "cuenta conmigo Bicho". Por su parte el ciezano Álex Yepes, ahora jugando en Italia también su sumó a la iniciativa indicando que "Contad conmigo, aunque sea desde Italia".

Borja Jiménez, entrenador del FC Cartagena, lanzó también su mensaje de apoyo ""no te conozco de nada, solo de verte jugar, pero cuenta conmigo".

Sadiel Rojas se unió rápidamente a la iniciativa de su compañero y amigo.