Brad Oleson: "Tenerife es la primera de ocho finales"

La pelea por conseguir la permanencia está tremendamente ajustada a falta de ocho partidos para que finalice la Liga Endesa. El UCAM Murcia ha encadenado dos derrotas consecutivas. La última en casa ante el Baskonia, donde Sito Alonso calificó el encuentro como “un paso atrás” en cuanto al nivel de juego y energía. Uno de los veteranos de la plantilla, Brad Oleson, reconoce esa definición y espera que el equipo reaccione ante Iberostar Tenerife. “No fue la misma imagen que en los partidos anteriores, no jugamos con la energía necesaria para poder competir contra Baskonia. Es difícil, porque se trata de uno de los ocho mejores equipos de Europa, pero contra Tenerife, tenemos que recuperar esa energía y dar varios pasos adelante”.

El escolta de Alaska, no estuvo tan activo en el apartado ofensivo contra Baskonia, como lo hizo hace dos semanas ante Montakit Fuenlabrada. “La situación es diferente en cada partido. No encontré tiros cómodos, es cierto que en algún momento pude jugar más agresivo, pero estoy en un momento de mi carrera en la que no siempre juego agresivo, sino que juego también para el equipo, y eso es lo más importante”.

Durante su carrera, Oleson está acostumbrado a pelear siempre por títulos. En este caso, evitar los puestos de descenso es un objetivo nuevo. “Evidentemente es difícil. Pero es un objetivo por el que todos estamos luchando. Estamos muy concentrados en lo que tenemos que hacer para alejarnos de esta situación”.

El próximo encuentro, el UCAM Murcia viaja a Tenerife para medirse a un equipo que se acaba de clasificar para la Final Four de la Basketball Champions League y que está peleando por alcanzar los playoff por el título. “En este punto de la temporada, todos los partidos que nos quedan, los ocho partidos que tenemos que jugar van a ser como ocho finales. Por lo menos hasta que estemos en una situación más privilegiada”.