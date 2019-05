Booker: "Vamos a seguir peleando hasta el final"

Desde la llegada de Sito Alonso, se ha convertido en la principal arma ofensiva del conjunto universitario. Askia Booker no tuvo su día, al igual que el resto de sus compañeros, en el último encuentro ante Gipuzkoa Basket. Asume responsabilidad, se muestra positivo y cree en el trabajo del equipo para revertir la situación. “Cada jugador tenemos que analizar lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, y tenerlo en cuenta para los siguientes partidos. Ayer mismo tuvimos una reunión solo de jugadores, para hablar entre nosotros, hablar de lo que ha pasado y que no vuelva a pasar. Tenemos que estar preparados para el siguiente partido”.

El base americano no está nada contento con su actuación particular ante Delteco GBC. “No estoy feliz con la manera en la que jugué. Es un tema mental, así que tengo que mejorar de cara al siguiente. Como equipo, me gustó mucho como jugamos contra el Real Madrid. Así que tenemos que intentar volver a jugar de esta manera para afrontar los siguientes partidos”.

Llegados a este punto de la temporada, gestionar la presión puede ser una de las claves fundamentales en los equipos que se están inmersos en la lucha para eludir el descenso. “No es una presión lo que siento para las últimas jornadas. Este es nuestro trabajo y estamos preparándonos durante muchos años para jugar este tipo de partidos. Yo no hablaría de presión, sino de un objetivo que tenemos que cumplir”, sentencia Askia Booker.

Esta semana, el conjunto de Sito Alonso se enfrente al Divina Seguros Joventut en Badalona y el sábado al Unicaja de Málaga en casa. Dos compromisos fundamentales para lograr el objetivo de la permanencia. Cuatro son en total, los encuentros que faltan para finalizar la temporada, por eso, Askia Booker no piensa dejar de creer en ningún momento. “A los que han perdido la esperanza yo no puedo decirle nada. A mí, personalmente, me encantan los aficionados que tenemos en el UCAM Murcia y gracias a ellos hemos ganado muchos partidos… y quiero terminar diciendo que aquí vamos a seguir luchando siempre, no vamos a perder la esperanza… aquí nadie que no crea en alcanzar el objetivo”.