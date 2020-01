Booker: "Sito es el mejor entrenador, con mucha diferencia"

Este jueves ha sido el turno de Askia Booker para analizar la situación de UCAM Murcia CB de cara al partido del próximo sábado frente a Unicaja en el Palacio de los Deportes. Principal referente ofensivo del UCAM Murcia y uno de los líderes dentro y fuera de la pista. El exterior americano tiene claro los pasos a seguir. “Tenemos que dar todos un paso adelante para salir de esta situación. La reunión de hace dos días fue espectacular. Muy necesaria y es lo que teníamos que hacer en este momento. Creo que estamos todos preparados para dar un paso hacia delante y cambiar la mentalidad”.

El año pasado el equipo se encontraba en una situación similar en la clasificación, sin embargo, Booker siente una percepción muy diferente. “Sin lugar a dudas estamos mucho mejor. Estamos más positivos, con una mentalidad mejor… Es verdad que si miras este punto en concreto, la situación es mala, estamos perdiendo partidos, pero todo lo que se está haciendo está en el camino para cambiar. Tenemos que centrarnos en jugar con más intensidad, mejor defensa y cerrar los partidos”.

Además, incluye en la misma mentalidad a la directiva, al staff técnico y a todos los jugadores. “Todos tenemos que estar con la misma mentalidad y estar todos en la misma línea. Cuando no estás unido no puedes salir de esta situación. Pero lo que yo recalco es que estamos muy unidos, en el mismo equipo y con el mismo objetivo”.

Al igual que hizo Sadiel en rueda de prensa, Booker también ha querido dejar claro los motivos por los que todos los jugadores están con Sito Alonso. “Por supuesto que es el mejor entrenador. Con mucha diferencia. No me gustaría estar en esta situación con ningún entrenador que no fuese Sito Alonso. Principalmente porque estuvo el año pasado y supo cómo sacarnos. Siguiendo sus pautas y sus consejos vamos a salir”.

Y por último, se ha dirigido a la afición y se ha puesto en su lugar. “Comprendo que estén tristes y bajos de ánimo, pero me comprometo a asegurar que esta situación va a cambiar. El equipo compite pero no hemos sido inteligentes en ciertos momentos para cerrar partidos. Ahora queda toda la segunda vuelta para revertir la situación”.