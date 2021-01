De Blasis asegura que "el Cartagena puede cambiar el rumbo tranquilamente"

El delantero argentino Pablo de Blasis ha llegado al Cartagena para conseguir la permanencia en LaLiga SmartBank y ha afirmado este martes que "hay material, motivación y ganas para cumplir el objetivo", pues "se puede cambiar el rumbo tranquilamente".

En su presentación, el futbolista que el 4 de febrero cumplirá 33 años y que en el Éibar llegó a actuar hasta como lateral ha dejado clara su voluntad: "Vengo con la esperanza de poder jugar más arriba y ayudar al equipo en la parte ofensiva".

Lleva unos meses sin competir al quedarse sin equipo, aunque ha asegurado que está con un buen tono físico.

"No ha sido nada fácil, es la primera vez que me tocó vivir una situación así, pero este año ha sido muy extraño para todos. He intentado prepararme lo mejor posible en el aspecto individual, entrenando fuerte para que el día que me tocase estar en un equipo estuviese fuerte", ha manifestado.

Ha desarrollado toda su carrera en las primeras categorías de Argentina (con el Ferrocarril Oeste y el Gimnasia y Esgrima de La Plata), de Alemania (con el Mainz 05) y de España (con el Éibar) y ahora ha aceptado bajar a jugar en Segunda.

"Esta división sigue siendo la elite, pues es fuerte y se compite de una manera parecida a la Primera, con diferentes matices. Aquí es difícil para destacar", ha dicho.

El Efesé ocupa puesto de descenso a Segunda B al ser decimonoveno en la tabla con 20 puntos en 21 partidos, pero hay mucho tiempo por delante en la pelea por la permanencia.

"Es un torneo muy largo y no hay que mirar solo la clasificación. Hay material, entre los compañeros, los técnicos y en el club se nota mucho la motivación que hay y las ganas de cumplir el objetivo. Eso cuenta mucho y no tanto la posición actual, pues además estamos en la mitad del campeonato y se puede cambiar el rumbo tranquilamente", ha declarado.

El jugador de La Plata, que también perteneció al Asteras Tripolis griego, ha estado acompañado por el director general deportivo de la entidad, Manuel Sánchez Breis, quien ha destacado el nivel del jugador.

"Todos hemos visto partidos de Primera División suyos con el Éibar y también en la Bundesliga. Se trata de un jugador muy conocido, con experiencia, y que llega a Cartagena para aportarnos justo lo que necesitamos, pues puede actuar en muchas posiciones y destaca por su polivalencia", ha comentado.

"Los que lo conocen bien destacan de él su calidad humana como persona y por eso nos va a ayudar también mucho en el vestuario y estoy convencido de que en los malos momentos va a sumar", ha añadido.