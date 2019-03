El barco del Real Murcia sigue hundiéndose ante el Linense (0-2)

El calvario del Real Murcia sigue y el equipo continúa en su caída libre. El conjunto grana ha sumado una nueva derrota y se acerca peligrosamente a los puestos de promoción de descenso a Tercera División. El conjunto que, por ahora, dirige Javi Motos suma nueve jornadas sin conocer la victoria y con el técnico murciano en el banquillo sólo han conseguido sumar un punto de los nueve puestos en juego. Un partido más los granas han sido víctima de sus propios errores, un equipo que apenas ha puesto en peligro la portería visitante, sólo en un par de ocasiones durante los noventa minutos. A esto se ha unido los errores defensivos que han provocado el penalti cometido por Hugo Álvarez que ha servido para abrir el marcador por la Balompédica Linense.

El Real Murcia ha vuelto a demostrar que es un equipo roto, bloqueado y con muy pocos recursos para poner en peligro al conjunto rival. Javi Motos, que no encuentra la tecla para hacer que el equipo cambie su suerte, volvió a realizar cambios en el once inicial, dando entrada a Chumbi con Manel en ataque, colocando a Diego Parras en banda derecha mientras que Armando ha adelantado su posición al centro del campo. El técnico murciano apostó por un cambio de sistema con un 5-3-2 para buscar algo distinto a las últimas semanas. Sólo las internadas por banda izquierda de David Forniés animaban algo la situación aunque sus centros nunca han encontrado el destino deseado ya que tanto Manel como Chumbi han estado muy poco afortunados.

Nueva Condomina, en la peor entrada de la temporada, estalló con el grito de “esa camiseta no la merecéis”

El partido arrancó con una primera acción en la que Diego Parras remató para que se luciera el portero visitante. Esta fue la única acción de peligro ante un rival que ha esperado atrás para buscar algún contragolpe. El conjunto grana tenía el balón pero su dominio era inútil. El conjunto blanquinegro tuvo su primera gran ocasión a falta de cuatro minutos para el descanso cuando Mackay se ha tenido que emplear a fondo para evitar el 0-1. Así se llegó al final de la primera mitad con un Real Murcia que se empleó con más corazón que cabeza.

La segunda mitad comenzó con un Murcia que volvía a tener el balón e incluso en el minuto 5 una nueva acción de Forniés puso un balón al que no pudo llegar Manel. Esta fue la única clara ocasión local en esta segunda parte. El gol no llegaba mientras que el Linense esperaba una oportunidad que le llegó en el minuto 74 después de un error de Charlie Dean que provocó el penalti de Hugo Álvarez sobre Pirulo, que el propio jugador del equipo andaluz aprovechó para hacer el 0-1 y hundir un poco más a un equipo débil y que desde ese momento fue incapaz de reaccionar. Motos había puesto en el terreno de juego a Curto, Josema y Jeisson aunque apenas aportaron cosas positivas. La puntilla la puso Gastón a falta de un minuto para la conclusión haciendo el 0-2 definitivo. Nueva Condomina, en la peor entrada de la temporada, estalló con el grito de “esa camiseta no la merecéis”.

El conjunto grana está obligado a reaccionar el próximo domingo ante el Recreativo Granada. Al final del partido algunos jugadores indicaron que “estamos bloqueados y sólo necesitamos una victorias”.

Javi Motos: “Valoro positivamente el partido”

El técnico grana, en la rueda de prensa posterior del partido, resaltó que “mi valoración del partido es positiva. Este partido ha sido muy diferente al del pasado domingo en Talavera. Desde el minuto uno hemos salido a buscar la victoria. En el equipo ha habido un equipo que quiso ganar y otro que supo ganar. Ganar un partido te saca de esta situación“.

Las próximas horas van a ser determinantes para conocer el futuro de Motos en el banquillo grana.