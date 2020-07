El Atlético Pulpileño buscará un puesto en 2ªB frente al Lorca Deportiva

El Atlético Pulpileño peleará con el Lorca Deportiva por conseguir el ascenso a Segunda División B después de empatar a cero este domingo frente al Mar Menor Club de Fútbol en la segunda semifinal del torneo exprés que organiza la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM) y que se celebra en el complejo Pinatar Arena de San Pedro del Pinatar.

Como ocurrió el sábado, cuando el cuadro lorquino empató a cero frente al Mazarrón Fútbol Club y ese resultado le dio el pase a la final por su mejor clasificación en el grupo XIII de Tercera División, en el duelo entre el Pulpileño y el Mar Menor acabó como empezó, sin goles, y ello le proporcionó la clasificación al equipo de San Miguel de Pulpí, localidad almeriense limítrofe con la región de Murcia y cuyo equipo de fútbol compite junto a los de esta Comunidad.

El Pulpileño fue segundo en el campeonato regular con 57 puntos, uno más que el Mar Menor, que fue tercero y esa mínima diferencia ha acabado teniendo mucho peso dada la reglamentación en esta promoción.

Fue un partido muy tenso desde el comienzo y disputado, aunque con pocas ocasiones en ambas áreas. Daba la sensación de que el choque se podría resolver por un detalle, pero éste no llegó y el 0-0 no se movió para alivio del conjunto ganador, que sufrió la expulsión de Matías No en el ecuador del segundo tiempo. Los de Sebas López controlaron a los de Paco García, que perdieron a dos jugadores, igualmente expulsados, ya rebasado el minuto 90, en concreto Kilian Morante y Salva Chamorro.

La final tendrá lugar el sábado 25 de julio a las nueve de la noche también en San Pedro.