Askia Booker: "Lo ocurrido ante Fuenlabrada debe ser una lección para nosotros"

Sin dar rodeos y con el foco puesto en el siguiente partido de la Liga Endesa, ha comparecido Askia Booker ante los medios de comunicación. El jugador del UCAM Murcia confirma que “en el vestuario no estamos ni un poco preocupados por no haber ganado aún fuera de casa. Aunque sea doloroso, creo que esta derrota va a fortalecer al equipo. Tengo plena confianza en la plantilla, en el entrenador y en mí, estoy seguro que esas victorias van a llegar”. Centrando más su discurso en los últimos compases del encuentro, donde se redujo una considerable ventaja, Askia comenta que “tomamos malas decisiones, tiros que no fueron los correctos… pero es un asunto sobre todo mental. Creo que es una lección que hemos aprendido, que no nos va a pasar en los próximos partidos y que nos va a venir bien para el futuro”.

A nivel individual, sus números han mejorado ostensiblemente con respecto a estas alturas de la temporada pasada. Askia Booker se siente feliz y lo más importante es que ayude a su equipo a ganar partidos. “Ahora me siento muy feliz porque puedo jugar libre, puedo ser agresivo y me siento yo con el rol que tengo. Otra cosa es que jugando así el equipo no gane, entonces nunca voy a estar feliz”, además esta temporada está jugando más de escolta que de base, algo que le es ‘indiferente’ siempre que sirva para ganar. “El entrenador es el que marca las directrices y es él el que sabe cómo llegar a la victoria. Me da igual que sea de uno o de dos”. Sobres su situación con respecto al comienzo de la pasada temporada, mejoró con la llegada de Sito Alonso, indica que "es como la noche y el día. Ahora estoy feliz con mi situación personal pero soy más feliz cuando el equipo gana".

La semana de entrenamientos ha arrancado con el objetivo puesto en vencer a Monbus Obradoiro. La derrota en Fuenlabrada no afecta a la forma de desearla victoria. “Cuando pierdes un partido siempre quieres ganar el siguiente, pero para nosotros todos los partidos son igual de importantes. Da igual lo que hayas jugado antes. Yo siempre estoy centrado en el siguiente partido”, asegura Booker.

El escolta estadounidense, ha querido lanzar un mensaje a la afición para que apoyen en el encuentro del próximo sábado, siendo consciente de lo que se sufrió en el último encuentro. “Les diría que confíen en nosotros. Ayer todo el equipo ya vino al pabellón con un espíritu y una energía increíble. Nos encanta jugar aquí, nos encanta nuestro público y lo único que les puedo decir es que vengan y que si traen esa energía que necesitamos, seguro que nos vamos a quedar con la victoria”.