Asier Santana: "El primer paso ha sido recuperar las sensaciones positivas"

El entrenador del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha atendido a los medios de comunicación antes del entrenamiento matutino del viernes.

El cuadro universitario afronta su visita a la Ciudad Deportiva del Granada C.F. con el firme objetivo de encadenar, por primera vez esta temporada, dos victorias consecutivas.

El técnico vasco debutó con victoria en La Condomina. Pese a no haber tenido mucho tiempo para adaptarse, la mejoría en el conjunto universitario fue notoria. “La calidad de estos jugadores es manifiesta. Recuperar las sensaciones positivas creo que ha sido el primer paso. A partir de ahí hemos intentado meter matices que yo creo que les pueden beneficiar. Quiero que sean valientes y no tengan miedo”, aseguró Asier Santana.

En el encuentro ante el Recreativo de Huelva debutaron algunas de las nuevas incorporaciones, ante lo que el técnico de Idiazábal explicó que “todos los jugadores que tenemos en plantilla están bien y peleando por poder entrar en la alineación. Me están poniendo difícil tomar esa decisión, pero estoy contento”.

“Tenemos que estar bien psicológicamente, pero también hemos de entender bien lo que exige el rival y lo que nos exigimos a nosotros mismos a nivel de juego. El trabajo diario debe ser la base de los éxitos que podamos tener”

“El partido de Johan fue buenísimo y Adán cuenta con mucha experiencia y un gran nivel. Tenemos que estar muy contentos de tener la posibilidad de elegir entre uno y otro y tener la garantía de que rendirá juegue quien juegue”, aseguró el técnico guipuzcoano.

El entrenador ha calado bien dentro del vestuario y no ha dudado en afirmar que “me he encontrado un vestuario muy receptivo, con muchas ganas de trabajar, por lo que estoy muy contento con esta primera impresión. En una semana me han hecho sentir como si llevara mucho tiempo con ellos”.