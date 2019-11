Andresito: "El vestuario es una piña"

Andrés Alcántara, "Andresito", jugador de ElPozo Murcia FS ha comparecido este miércoles para analizar la situación en la que se encuentra el equipo tras la derrota del pasado domingo en Santa Coloma. Los jugadores mantuvieron el martes una reunión en el vestuario y en este aspecto ha indicado que "me sorprende que rápido corren las noticias. La verdad es que fue una reunión muy positiva en la que analizamos la situación. Volvió a quedar demostrado que somos un equipo, el vestuario es una piña. Estamos convencidos que la situación se le va a dar la vuelta. Estamos trabajando muy bien y los resultados van a llegar pronto".

El conjunto charcutero regresa este fin de semana al Palacio de los Deportes para enfrentarse a Osasuna Magna con el objetivo de conseguir un triunfo que haga olvidar lo sucedido en Santa Coloma. "Ante Industrias cometimos una serie de errores que provocaron la remontada, estamos trabajando para que no vuelva a pasar. El sábado nos visita un equipo complicado al que últimamente tenemos dificultades para superar en nuestra pista".

Andresito insiste en que el final del pasado domingo no estuvo bien resuelto por los árbitros "Como dijo ayer Paradynski los colegiados. Yo lancé el doble penalti y él marcó en el rechace y los árbitros pitaron después e incluso nos dijeron que el resultado era tres a tres. Lo sorprendete fue ver que, cuando estaban estirando en la pista, los jugadores y técnicos comenzaron a celebrar la victoria después de que los miembros de la mesa les dijeran que el gol era fuera de tiempo, no se cómo pueden afirmar esto. Pienso que si nos hubiéramos marchado directamente al vestuario no se habría producido la rectificación. A pesar de todo, esto no debe servirnos para justificar la derrota".

El jugador cordobés también ha sido crítico con el balón de juego: "el balón nos está perjudicando a nuestra forma de jugar, este balón es una 'basura', es una queja de todos los equipos. Ya nos han asegurado que pronto lo van a cambiar".